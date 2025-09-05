Димитър Иванов: Да внимаваме

В неделя, Спартак (Пловдив) гостува на съгражданина Локомотив II. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще е доста тежък мач. С младите отбори винаги трябва да се внимава. Имат качество, добра подготовка и големи амбиции. Сигурното е, че ще има надиграване на терена, защото съперниците разполагат с нужния потенциал за него. Смятам, че ние сме по-опитни. Надявам се максимално да се възползваме от това ни предимство. Направим ли го, ще сме по-близо до победата“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.