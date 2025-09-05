Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

Очакваният с огромен интерес сблъсък в категория „перо“ между бившия шампион на Bellator Патрисио Фрейре - Питбул и нашумелия новак Лозен Кейта отпадна от събитието UFC Paris тази събота (6 септември 2025 г.) в Accor Arena в Париж, Франция, след като Черната пантера не успя да влезе в категорията.

Losene Keita pas au poids je regarde pas l'UFC demain pic.twitter.com/SnEjrQqlYv — isma (@Imai_mma) September 5, 2025

Кейта се качи на кантара в петък сутринта с 67.6 кг – 1.9 кг над лимита за категория „перо“ в мач без титла. Около половин час по-късно официално бе обявено, че мачът е отменен поради „проблеми с контрола на теглото“.

Това е тежък удар за бойната карта, посочва сайтът MMAmania.com. Двубоят Питбул – Кейта бе считан за един от най-вълнуващите за гледане, противопоставяйки шампиона на OKTAGON в две категории (16-1) срещу една от най-декорираните фигури в историята на ММА. Вместо това феновете ще трябва да почакат с надеждата мачът да бъде пренасрочен скоро.

Кейта, едно от най-шумните попълнения на UFC през годината, влезе с огромни очаквания заради агресивния си стил и доминацията си в Европа. Сблъсъкът с Питбул щеше да бъде перфектен тест, но дебютът му в октагона ще трябва да почака.

Претеглянията се проведоха в хотелa-домакин на UFC в Париж, а Accor Arena ще приюти събитието в събота от 22 часа.

Сред успешно преминалите кантара са Насурдин Имавов (16-4 MMA, 8-2 UFC) и Кайо Боралхо (17-1 MMA, 7-0 UFC), които ще се срещнат в основния мач от програмата в средна категория. Освен това Беноа Сен Дени (14-3 MMA, 6-3 UFC) ще се бие пред родна публика срещу Маурисио Ръфи (12-1 MMA, 3-0 UFC) в лека категория.

Пълни резултати от претеглянията за UFC Fight Night 258:

Насурдин Имавов (185 lbs / 84 кг) vs. Кайо Боралхо (185 lbs / 84 кг)

Беноа Сен Дени (155 lbs / 70 кг) vs. Маурисио Ръфи (156 lbs / 71 кг)

Мейсън Джоунс (156 lbs / 71 кг) vs. Боладжи Оки (156 lbs / 71 кг)

Модестас Букаускас (205 lbs / 93 кг) vs. Пол Крейг (205 lbs / 93 кг)

Рийс Маккий (170 lbs / 77 кг) vs. Аксел Сола (170 lbs / 77 кг)