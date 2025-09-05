Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

  • 5 сеп 2025 | 12:57
  • 255
  • 0
Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

Очакваният с огромен интерес сблъсък в категория „перо“ между бившия шампион на Bellator Патрисио Фрейре - Питбул и нашумелия новак Лозен Кейта отпадна от събитието UFC Paris тази събота (6 септември 2025 г.) в Accor Arena в Париж, Франция, след като Черната пантера не успя да влезе в категорията.

Кейта се качи на кантара в петък сутринта с 67.6 кг – 1.9 кг над лимита за категория „перо“ в мач без титла. Около половин час по-късно официално бе обявено, че мачът е отменен поради „проблеми с контрола на теглото“.

Основна битка от UFC Париж бе отложена
Основна битка от UFC Париж бе отложена

Това е тежък удар за бойната карта, посочва сайтът MMAmania.com. Двубоят Питбул – Кейта бе считан за един от най-вълнуващите за гледане, противопоставяйки шампиона на OKTAGON в две категории (16-1) срещу една от най-декорираните фигури в историята на ММА. Вместо това феновете ще трябва да почакат с надеждата мачът да бъде пренасрочен скоро.

Кейта, едно от най-шумните попълнения на UFC през годината, влезе с огромни очаквания заради агресивния си стил и доминацията си в Европа. Сблъсъкът с Питбул щеше да бъде перфектен тест, но дебютът му в октагона ще трябва да почака.

Претеглянията се проведоха в хотелa-домакин на UFC в Париж, а Accor Arena ще приюти събитието в събота от 22 часа.

Сред успешно преминалите кантара са Насурдин Имавов (16-4 MMA, 8-2 UFC) и Кайо Боралхо (17-1 MMA, 7-0 UFC), които ще се срещнат в основния мач от програмата в средна категория. Освен това Беноа Сен Дени (14-3 MMA, 6-3 UFC) ще се бие пред родна публика срещу Маурисио Ръфи (12-1 MMA, 3-0 UFC) в лека категория.

Пълни резултати от претеглянията за UFC Fight Night 258:

Насурдин Имавов (185 lbs / 84 кг) vs. Кайо Боралхо (185 lbs / 84 кг)

Беноа Сен Дени (155 lbs / 70 кг) vs. Маурисио Ръфи (156 lbs / 71 кг)

Мейсън Джоунс (156 lbs / 71 кг) vs. Боладжи Оки (156 lbs / 71 кг)

Модестас Букаускас (205 lbs / 93 кг) vs. Пол Крейг (205 lbs / 93 кг)

Рийс Маккий (170 lbs / 77 кг) vs. Аксел Сола (170 lbs / 77 кг)

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Отличен старт за Радослав Росенов

Отличен старт за Радослав Росенов

  • 5 сеп 2025 | 03:59
  • 2407
  • 0
Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

  • 4 сеп 2025 | 19:31
  • 974
  • 0
Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

  • 4 сеп 2025 | 17:47
  • 356
  • 0
Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

  • 4 сеп 2025 | 17:21
  • 558
  • 0
Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

  • 4 сеп 2025 | 14:26
  • 1066
  • 0
Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

  • 4 сеп 2025 | 13:54
  • 542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 1341
  • 1
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 13637
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 3763
  • 0
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 14368
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 3719
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 5949
  • 0