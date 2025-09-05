Атанас Апостолов: В Раковски, винаги е трудно

Утре Розова долина (Казанлък) гостува на СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В Раковски, винаги е трудно за гостуващите отбори. Съперникът се радва на силна подкрепа от феновете си, което го стимулира да се раздава на терена през всичките 90 минути. Предстои ни битка с физически единоборства. Дано да сме в оптимален състав, защото имахме доста здравословни проблеми. Основното ми притеснение обаче е свързано с нашето представяне. То е колебливо от началото на сезона. Имаме добър потенциал, но трябва да сме постоянни“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.