  2. Розова долина
  3. Атанас Апостолов: В Раковски, винаги е трудно

Атанас Апостолов: В Раковски, винаги е трудно

  • 5 сеп 2025 | 12:46
  • 195
  • 0

Утре Розова долина (Казанлък) гостува на СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В Раковски, винаги е трудно за гостуващите отбори. Съперникът се радва на силна подкрепа от феновете си, което го стимулира да се раздава на терена през всичките 90 минути. Предстои ни битка с физически единоборства. Дано да сме в оптимален състав, защото имахме доста здравословни проблеми.  Основното ми притеснение обаче е свързано с нашето представяне. То е колебливо от началото на сезона. Имаме добър потенциал, но трябва да сме постоянни“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

