Розова долина повали Секирово с късен гол

  • 31 авг 2025 | 00:01
  • 98
  • 0
Розова долина повали Секирово с късен гол

В Казанлък, местния Розова долина се наложи с 2:1 над Секирово (Раковски). Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините започнаха по-добре. Венцислав Иванов им даде преднина с гол в 5-ата минута. Последваха още положения, но резултата се запази. Гостите живнаха и все по-често поглеждаха към отсрещната врата. Те натиснаха след почивката. Достигнаха до изравнително попадение на Цецо Главчев в 67-ата минута. Голът събуди „розите“ и те взеха инициативата. Материализираха предимството си, секунди преди края, когато вкара Станислав Димитров.

