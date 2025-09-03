Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. „Розите“ останаха без футболисти

„Розите“ останаха без футболисти

  • 3 сеп 2025 | 14:06
  • 799
  • 0
„Розите“ останаха без футболисти

Кошмарна ситуация в Розова долина (Казанлък). 12 футболисти са болни. Днес отбора гостува в Чирпан, където се изправя срещу едноименния тим във финала на Област Стара Загора от турнира за купата на България. Атанас Апостолов, треньор на „розите“ ще замени отсъстващите с млади футболисти. Въпреки проблемите, целта пред казанлъшкия отбор е класиране за следващия кръг на турнира. Апостолов се надява поне част от здравословните проблеми да отпаднат до 6 септември. Тогава е мача на Розова долина от шестия кръг на Югоизточната Трета лига в град Раковски срещу едноименния тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 8287
  • 7
ЦСКА 1948 с лагер в Банско

ЦСКА 1948 с лагер в Банско

  • 3 сеп 2025 | 09:13
  • 1154
  • 2
Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

  • 3 сеп 2025 | 09:00
  • 1938
  • 1
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 24114
  • 9
Берое по петите на бразилец

Берое по петите на бразилец

  • 3 сеп 2025 | 00:27
  • 3672
  • 1
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 38268
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 10574
  • 5
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 5194
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 8287
  • 7
Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 9372
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 24114
  • 9
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 38268
  • 19