„Розите“ останаха без футболисти

Кошмарна ситуация в Розова долина (Казанлък). 12 футболисти са болни. Днес отбора гостува в Чирпан, където се изправя срещу едноименния тим във финала на Област Стара Загора от турнира за купата на България. Атанас Апостолов, треньор на „розите“ ще замени отсъстващите с млади футболисти. Въпреки проблемите, целта пред казанлъшкия отбор е класиране за следващия кръг на турнира. Апостолов се надява поне част от здравословните проблеми да отпаднат до 6 септември. Тогава е мача на Розова долина от шестия кръг на Югоизточната Трета лига в град Раковски срещу едноименния тим.