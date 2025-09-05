Популярни
  Сангаре с важна асистенция при победата на Мали над Коморските острови

  • 5 сеп 2025 | 11:39
  • 237
  • 0
Нападателят на Левски - Мустафа Сангаре, се отличи с асистенция при победата на Мали с 3:0 над Коморските острови в световна футболна квалификация в зона Африка. Сангаре започна като титуляр, а в 28-мата минута получи подаване около ъгъла на малкото наказателно поле, гардира добре топката, обърна се и с отличен пас по тревата от крайната линия намери непокрития Нене Доржелес, който откри резултата с удар от 5-6 метра, за даде тон за успеха на тима в седмия кръг на група I на континенталните пресявки.

Таранът на "сините" беше заменен в 64-ата минута от Ласин Синайоко. Мали се изкачи на третото място във временното класиране с 12 точки, като изостава на 4 зад лидера Гана и на 1 зад Мадагаскар.

