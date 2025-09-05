Популярни
Световното първенство по лека атлетика на живо по Евроспорт и HBO Max

Световното първенство по лека атлетика на живо по Евроспорт и HBO Max

Най-големите лекоатлети на планетата ще се състезават за правото да бъдат короновани за световни шампиони през септември, като Warner Bros. Discovery (WBD) ще излъчва събитието чрез ново партньорство с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Неексклузивното споразумение обхваща 45 пазара в цяла Европа (с изключение на скандинавските страни и Полша) с 30 часа телевизионно предаване на живо в каналите на WBD, в допълнение към ежедневна програма с най-важните моменти.

Евроспорт ще осигури предаване на до 20 езика. Абонатите на стрийминг услугите на WBD също ще могат да гледат почти 50 събития на живо и по заявка чрез HBO Max.

20-тото издание на Световното първенство по лека атлетика ще се проведе в рамките на девет дни от 13 до 21 септември 2025 г. на Националния стадион в Токио, Япония, с капацитет 68 000 зрители, който беше преустроен за Олимпийските игри в Токио през 2020 г.

В състезанието ще участват над 2000 атлети от близо 200 страни, които ще се състезават в 49 дисциплини с участието на спортни суперзвезди като олимпийския шампион на 100 м Ноа Лайлс (САЩ), световния рекордьор в овчарския скок Мондо Дуплантис (Швеция) и специалистката на 400 м и олимпийска шампионка в щафетата Фемке Бол (Холандия), които ще защитават световните си титли в Токио.

Скот Йънг, изпълнителен вицепрезидент на WBD Sports Europe, заяви:

„Леката атлетика процъфтява благодарение на невероятния набор от изключително талантливи атлети и световни суперзвезди, които издигат границите на атлетическите постижения до висоти, които никога преди не сме виждали. Сътрудничеството ни с партньорите ни от EBU ни позволява да разширим възможностите на феновете заначина, по който гледат и се ангажират  с любимите си атлети и събития. А с прякото предаване на световното първенство по лека атлетика през 2025 г. заедно с другото висококачествено съдържание в нашите канали и платформи, разказваме историите на атлетите, които се състезават между олимпийските цикли, помагайки на спорта да продължи да се развива и да достига до нова аудитория.“

Президентът на Световната атлетическа федерация лорд Себастиан Коу заяви:

„Радваме се, че Warner Bros. Discovery отново ще бъде част от портфолиото ни от партньори за излъчване на Световното първенство, две години след прекрасното отразяване на събитията в Будапеща от Евроспорт. Сега феновете в цяла Европа ще могат да се насладят на девет дни невероятни състезания на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, което без съмнение ще допринесе за нашата стратегия за разширяване на спорта.“

WBD и EBU имат дългогодишни партньорски отношения за разширяване на прякото отразяване на най-големите лекоатлетически състезания в света пред милиони зрители в цяла Европа, като максимално увеличават възможностите на феновете да следят този спорт. Това включва Световното първенство по лека атлетика през 2023 г. в Будапеща, което WBD излъчи в 45 пазара, и Олимпийските игри, за които Международният олимпийски комитет (МОК) предостави правата на WBD и EBU за периода 2026-2032 г., като WBD ще излъчва всички лекоатлетически събития, които ще се проведат в Лос Анджелис през 2028 г. и в Бризбън през 2032 г.

