Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баскетболистите на Берое са амбицирани за победи във всеки един двубой

Баскетболистите на Берое са амбицирани за победи във всеки един двубой

  • 5 сеп 2025 | 09:59
  • 173
  • 0
Баскетболистите на Берое са амбицирани за победи във всеки един двубой

Баскетболистите на Берое Стара Загора Александър Матушев, Айзък Джесъп и Кристиян Желев говориха пред медиите по време на подготовката на тима за предстоящия нов сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

Александър Матушев пристигна в Стара Загора от Академик Бултекс 99 това лято.

"Чувствам се страхотно в тези първи седмици, в които съм в Стара Загора и част от Берое. Има настроение в отбора. Надявам се така да продължат нещата и имаме един успешен сезон. С повечето от моите съотборници се познаваме и всичко е наред като колектив. Надявам се да бъдем с възможно най-високо класиране и минимум да сме в топ 4. Помежду си също сме си поставили такива амбиции. Дано се осъществи. Когато започнат мачовете тогава ще имаме реална представа за конкуренцията и ще мога да преценя останалите. Със сигурност ще бъде по-оспорвано. Пожелавам на феновете да се забавляват в залата, да им носим позитивни емоции и предават положителна енергия", каза 25-годишното крило Матушев.

Американският гард Айзък Джесъп също е сред новите имена в селекцията на треньора Даниел Клечков. Той пристигна от отбора на Кол Поли Мустангс, който представлява Калифорнийския държавен политехнически университет.

"Все още се установявам в Стара Загора, но за момента ми харесва да бъда тук. Градът и отборът изглеждат страхотно. Радвам се и съм развълнуван да бъда тук. За момента имаме окомплектован отбор. Имаме добър микс от американци и българи и съм убеден, че ще бъдем ефективни. От това, което знам и съм виждал  лигата е равностойна и всеки един отбор ще даде всичко от себе си. Всяка игра ще бъде вълнуваща и интересна. Това ще бъде първата ми година, в която играя като професионалист. Интересно ще ми е как ще се справя. За пръв път идвам в Европа и също съм любопитен как е тук. Ще дам всичко от себе си за победата във всеки мач. Като личностни качества мога да добавя добра игра от зоната за три точки и бързо темпо. Добър съм и в защита. Дано феновете се насладят на играта ми", заяви Джесъп.

Пред журналистите застана и младежкият национал на България Кристиян Желев, който преподписа с клуба.

"В отбора има и още млади момчета и ще се напсанем добре с по-опитните. Ще търсим по-високи успехи в първенството. Надявам се да успея да се наложа с повече минути на паркета. Имам вяра, че тази година ще го направя. Първенството ще бъде една идея по-оспорвано от миналогодишното. Има и два нови отбора. Ние ще бъдем още по-конкурентоспособни. Всички в тима сме приятели и ще го покажем на игрището. Пожелавам си баскетболните зали да бъдат пълни и всички да подкрепят своите отбори. Нашите фенове ще ни дадат сила", каза Желев.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Апоел Тел Авив и Рилски спортист ще се надлъгват в "Арена София"

Апоел Тел Авив и Рилски спортист ще се надлъгват в "Арена София"

  • 5 сеп 2025 | 08:59
  • 1299
  • 0
Даниел Клечков: Радвам се, че привлякохме опитни играчи в лигата

Даниел Клечков: Радвам се, че привлякохме опитни играчи в лигата

  • 5 сеп 2025 | 03:53
  • 1148
  • 0
Президентът на Берое: Четири отбора имат футболни бюджети и срещу тях ще ни бъде трудно

Президентът на Берое: Четири отбора имат футболни бюджети и срещу тях ще ни бъде трудно

  • 5 сеп 2025 | 03:49
  • 1341
  • 1
Ясни са всички осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

Ясни са всички осминафинални двойки на ЕвроБаскет 2025

  • 5 сеп 2025 | 01:25
  • 1759
  • 0
Белгия напусна ЕвроБаскет с класа и попречи на Полша да спечели групата си

Белгия напусна ЕвроБаскет с класа и попречи на Полша да спечели групата си

  • 5 сеп 2025 | 01:04
  • 1394
  • 0
Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Груповата фаза приключи с една огромна сензация!

Ден 9 на ЕвроБаскет 2025: Груповата фаза приключи с една огромна сензация!

  • 5 сеп 2025 | 00:55
  • 14320
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 239152
  • 340
Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 28396
  • 43
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 33996
  • 14
Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

  • 4 сеп 2025 | 23:47
  • 37099
  • 2
Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

  • 5 сеп 2025 | 07:54
  • 39814
  • 2
Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

  • 5 сеп 2025 | 04:25
  • 33487
  • 12