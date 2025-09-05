Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Мадрид

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей за мъже в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин елиминира във втория кръг поставения под №6 Франсиско Роча (Португалия) с 4:6, 6:1, 6:4 след почти два часа и половина игра.

Маздрашки загуби първия сет с единствен пробив в деветия гейм. Във втората част той стартира силно и дръпна с 3:0, а след това направи ключова серия от пет поредни гейма, с която изравни резултата и поведе с 2:0 в решаващия трети сет, до края на който запази аванса си.

Анас Маздрашки, който е част от разширения състав на националния отбор на България за Купа "Дейвис", ще играе срещу поставения под №3 представител на домакините Алехандро Пертуса в търсене на място на полуфиналите.