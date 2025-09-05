Аманда Анисимова не се предаде и се пребори за място на финала на US Open

Аманда Анисимова ще играе за титлата при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис. Американката достигнаха до съботния финал след обрат и трисетова победа срещу двукратната шампионка в Ню Йорк Наоми Осака (Япония) с 6:7(4), 7:6(3), 6:3.

Така деветата в световната ранглиста Анисимова достигна до втория си пореден финал на турнир от Големия шлем. В спора за шампионския трофей тя ще се изправи срещу световната №1 Арина Сабаленка. И макар ранкингът да е в полза на беларускинята, представителката на домакините също има своите шансове. Именно Анисимова спечели и последната им среща - на полуфиналите на "Уимбълдън".

Amanda Anisimova is closing in on a spot in the final! pic.twitter.com/d9NZ819P5U — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Срещата между Аманда и Наоми премина през куп обрати, множество пробиви и от двете страни, по един разменен тайбрек, а направените от Осака 15 аса в мача не ѝ стигнаха, за да пречупи психологически Анисимова.

24-годишната американка, която в събота ще се опита за завоюва първата си титла в Големия шлем, направи невероятните 50 печеливши удара в мача и допусна само 45 непредизвикани грешки. Най-добрата си игра тя показа в третия сет, в който направи двойно повече "уинъри" спрямо Осака - 16 към 8, а постигнатият от нея пробив в четвъртия гейм се оказа и разликата помежду им.

She never gave up.



See you on Saturday, Amanda! pic.twitter.com/bTSnsfMVoz — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Сабаленка ще влезе в ролята на фаворит във финалния двубой не само заради трите си титли в "мейджър" турнири, при това спечелени все на твърди кортове, но и заради статута си на номер 1 в ранглистата. От друга страна обаче Анисимова ще има подкрепата на публиката в Ню Йорк, а освен това тя води и в преките сблъсъци между двете с 6:3 победи. На твърди кортове балансът помежду им е 2:1 в полза на американката.

Aryna Sabalenka will look to repeat.



Amanda Anisimova will look to win her home Grand Slam.



Here we go. pic.twitter.com/h6UHPrZ7gJ — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025