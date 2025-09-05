Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Аманда Анисимова не се предаде и се пребори за място на финала на US Open

Аманда Анисимова не се предаде и се пребори за място на финала на US Open

  • 5 сеп 2025 | 09:00
  • 957
  • 0
Аманда Анисимова не се предаде и се пребори за място на финала на US Open

Аманда Анисимова ще играе за титлата при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис. Американката достигнаха до съботния финал след обрат и трисетова победа срещу двукратната шампионка в Ню Йорк Наоми Осака (Япония) с 6:7(4), 7:6(3), 6:3.

Така деветата в световната ранглиста Анисимова достигна до втория си пореден финал на турнир от Големия шлем. В спора за шампионския трофей тя ще се изправи срещу световната №1 Арина Сабаленка. И макар ранкингът да е в полза на беларускинята, представителката на домакините също има своите шансове. Именно Анисимова спечели и последната им среща - на полуфиналите на "Уимбълдън".

Срещата между Аманда и Наоми премина през куп обрати, множество пробиви и от двете страни, по един разменен тайбрек, а направените от Осака 15 аса в мача не ѝ стигнаха, за да пречупи психологически Анисимова.

24-годишната американка, която в събота ще се опита за завоюва първата си титла в Големия шлем, направи невероятните 50 печеливши удара в мача и допусна само 45 непредизвикани грешки. Най-добрата си игра тя показа в третия сет, в който направи двойно повече "уинъри" спрямо Осака - 16 към 8, а постигнатият от нея пробив в четвъртия гейм се оказа и разликата помежду им.

Сабаленка ще влезе в ролята на фаворит във финалния двубой не само заради трите си титли в "мейджър" турнири, при това спечелени все на твърди кортове, но и заради статута си на номер 1 в ранглистата. От друга страна обаче Анисимова ще има подкрепата на публиката в Ню Йорк, а освен това тя води и в преките сблъсъци между двете с 6:3 победи. На твърди кортове балансът помежду им е 2:1 в полза на американката.

Следвай ни:

Още от Тенис

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Мадрид

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Мадрид

  • 5 сеп 2025 | 09:23
  • 328
  • 0
Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

  • 5 сеп 2025 | 07:54
  • 39786
  • 2
Сабаленка: Много съм щастлива, че отново съм на финала

Сабаленка: Много съм щастлива, че отново съм на финала

  • 5 сеп 2025 | 07:01
  • 1797
  • 0
Сабаленка разплака публиката в САЩ и ще опита да дублира титлата си

Сабаленка разплака публиката в САЩ и ще опита да дублира титлата си

  • 5 сеп 2025 | 05:58
  • 3062
  • 0
Драматичен успех на Иван Иванов в Ню Йорк

Драматичен успех на Иван Иванов в Ню Йорк

  • 4 сеп 2025 | 23:01
  • 12572
  • 4
Александър Василев отново е на полуфинал на турнир от Големия шлем

Александър Василев отново е на полуфинал на турнир от Големия шлем

  • 4 сеп 2025 | 22:27
  • 8512
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 239112
  • 340
Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 28378
  • 43
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 33966
  • 14
Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

  • 4 сеп 2025 | 23:47
  • 37083
  • 2
Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

  • 5 сеп 2025 | 07:54
  • 39786
  • 2
Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

  • 5 сеп 2025 | 04:25
  • 33444
  • 12