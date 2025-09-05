Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  Гатузо с вдъхновяващи думи преди мача на Италия

Гатузо с вдъхновяващи думи преди мача на Италия

  5 сеп 2025
  • 192
  • 0
Гатузо с вдъхновяващи думи преди мача на Италия

Дженаро Гатузо уверява, че „не е могъл да си представи нищо по-хубаво“ от първите си дни в тренировки начело на Италия преди квалификациите за Световното първенство срещу Естония. „Бойният дух е в нашето ДНК. Можем да говорим за тактики и техника колкото си искаме, но историята казва, че колективът и бойният дух са наистина част от нашето футболно ДНК“, каза Гатузо.

„Наистина не можех да си представя нищо по-добро, отборът е на мое разположение заедно с всички хора, които работят във Федерацията. Очаквам да видя страхотен мач. Трябва да поздравя момчетата за техния професионализъм и човечност, защото винаги говорим за чувство за принадлежност, за това да сме отбор“, каза Гатузо.

Гатузо беше назначен да замени уволнения Лучано Спалети на 15 юни, но през лятото не работи с играчите.

„Нямах време да се вълнувам твърде много, усещам напрежението така, както го усещах като играч. Може би ще има известна емоция, когато съдията даде начало, но засега съм концентриран и трябва да го правим мач по мач. Знаем, че ни предстои много трудна задача, но трябва да дадем всичко от себе си“, каза още той.

Италианският отбор ще има послание преди началото на мача срещу Естония, отбелязващо смъртта на легендарния моден дизайнер Джорджо Армани, който почина на 91-годишна възраст. Той е проектирал много от официалните костюми на Италия за техните турнири и спонсорира баскетболния Олимпия Милано.

„Загубихме един велик човек, който въплъщаваше класа и качество. Срещнах го на баскетболен мач, той обичаше спорта“, коментира футболния специалист относно кончината на модната икона.

