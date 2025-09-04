Лазар Лазаров: Световни шампионки

Епизод 119 на подкаста "Първо темпо" е посветен на СВЕТОВНАТА ТИТЛА на България на световното първенство за девойки до 19 години!
С помощник треньора на отбора Лазар Лазаров обсъдихме:
“Отказват да загубят!" - морално-волевите качества на този отбор, самочувствието, увереността
Психологията на мачовете срещу Турция и САЩ
Формата, ритъмът, физическото състояние
Радо Арсов: Световните шампионки на България играят точно в родното ни първенство
Системата на игра
Защо Виктория Нинова е лидерът на този отбор?
Какво прави Калина Венева, Дарина Нанева, Една Тодорова толкова добри на толкова скромна възраст?
Ролята на Александра Китипова в полуфинала и финала
Топката от най-ранна детска възраст - родители волейболисти, деца волейболисти...
Световното първенство за девойки до 21 години - четвърти в света!
Разочарованието в дамския турнир.