Лазар Лазаров: Световни шампионки

Епизод 119 на подкаста "Първо темпо" е посветен на СВЕТОВНАТА ТИТЛА на България на световното първенство за девойки до 19 години!

С помощник треньора на отбора Лазар Лазаров обсъдихме:

“Отказват да загубят!" - морално-волевите качества на този отбор, самочувствието, увереността

Психологията на мачовете срещу Турция и САЩ

Формата, ритъмът, физическото състояние

Радо Арсов: Световните шампионки на България играят точно в родното ни първенство

Системата на игра

Защо Виктория Нинова е лидерът на този отбор?

Какво прави Калина Венева, Дарина Нанева, Една Тодорова толкова добри на толкова скромна възраст?

Ролята на Александра Китипова в полуфинала и финала

Топката от най-ранна детска възраст - родители волейболисти, деца волейболисти...

Световното първенство за девойки до 21 години - четвърти в света!

Разочарованието в дамския турнир.