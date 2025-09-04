Популярни
  3. Лазар Лазаров: Световни шампионки

  • 4 сеп 2025 | 20:22
  • 162
  • 0

Епизод 119 на подкаста "Първо темпо" е посветен на СВЕТОВНАТА ТИТЛА на България на световното първенство за девойки до 19 години!

С помощник треньора на отбора Лазар Лазаров обсъдихме:

“Отказват да загубят!" - морално-волевите качества на този отбор, самочувствието, увереността

Психологията на мачовете срещу Турция и САЩ

Формата, ритъмът, физическото състояние

Системата на игра

Защо Виктория Нинова е лидерът на този отбор?

Какво прави Калина Венева, Дарина Нанева, Една Тодорова толкова добри на толкова скромна възраст?

Ролята на Александра Китипова в полуфинала и финала

Топката от най-ранна детска възраст - родители волейболисти, деца волейболисти...

Световното първенство за девойки до 21 години - четвърти в света!

Разочарованието в дамския турнир.

