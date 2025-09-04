Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България ще опита да се противопостави на звездната селекция на Испания - на живо с атмосферата и съставите преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. С три ремита започна българското участие на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд

С три ремита започна българското участие на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд

  • 4 сеп 2025 | 19:51
  • 369
  • 1
С три ремита започна българското участие на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд

С три ремита започна участието на българските шахматисти на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан. Турнирът, който се провежда отделно за мъже и за жени, ще излъчи по двама участници в Турнира на претендентите за световната титла.

В първия кръг при мъжете Иван Чепаринов завърши реми с Шахрияр Мамедяров от Азербайджан. Партията, в която Чепаринов игра с черните, приключи на 25-ия ход с трикратно повторение. Позицията изглеждаше малко по-перспективна за българския гросмайстор, но той обаче избра да не рискува, имайки срещу себе си бившия световен шампион по ускорен шахмат.

При жените Нургюл Салимова направи престижно реми с белите фигури с двукратната европейска шампионка в класическия шахмат Катерина Лагно. То бе фиксирано на 30-ия ход от страна на четвъртата в схемата рускиня, която пожертва качество, за да може да предизвика равенството чрез вечен шах.

В получилата се като най-интригуваща партия с българско участие Антоанета Стефанова с белите раздели точката с 16-годишната представителка на домакините от Узбекистан Мадинабону Халилова. Срещата продължи 74 хода и премина през много големи амплитуди, като в отделни моменти и двете имаха позиции, в които спокойно можеха да търсят победата. В крайна сметка обаче смелата игра и на двете не доведе до това някоя от тях да стигне до победата.

Турнирът, който е с общ награден фонд от 855 000 щатски долара, продължава в петък с партиите от втория кръг. Той се играе в общо 11 кръга.

Следвай ни:

Още от Други спортове

От окопите в Украйна обратно на шахматната дъска

От окопите в Украйна обратно на шахматната дъска

  • 4 сеп 2025 | 14:39
  • 621
  • 1
Стефани Стоева оглави класацията за най-силен удар в бадминтона

Стефани Стоева оглави класацията за най-силен удар в бадминтона

  • 4 сеп 2025 | 14:36
  • 1436
  • 0
Стефанова и Салимова готови за голям турнир в Узбекистан

Стефанова и Салимова готови за голям турнир в Узбекистан

  • 4 сеп 2025 | 12:10
  • 365
  • 0
Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

Хикару Накамура спечели "Мики Маус турнир" по пътя към претендентите

  • 4 сеп 2025 | 11:44
  • 331
  • 0
Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

  • 4 сеп 2025 | 08:36
  • 570
  • 0
Гергана Павлова достигна до осминафиналите на единично жени на турнир в Словакия

Гергана Павлова достигна до осминафиналите на единично жени на турнир в Словакия

  • 3 сеп 2025 | 20:10
  • 1227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

  • 4 сеп 2025 | 20:17
  • 7919
  • 0
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 17213
  • 41
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 53053
  • 141
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 16828
  • 6
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 41448
  • 105
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 9635
  • 1