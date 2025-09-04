Победата на Фетел с Торо Росо на "Монца" си остава уникална в историята на Формула 1

Паметната победа на Себастиан Фетел с отбора на Торо Росо в Гран При на Италия през 2008 година продължава да е уникална в историята на Формула 1.

Германецът стигна до победата в едни много трудни условия на пистата „Монца“, превръщайки се в най-младия победител в историята на Формула 1 към този момент. Той държа първото място в тази класация до 2016 година, когато беше изпреварен от Макс Верстапен с победата на нидерландеца в Гран При на Испания.

А успехът на Фетел от преди 17 години е уникален с това, че е единствената победа за клиентски отбор на Ферари. Дълги години отборът на Торо Росо използваше двигателите на Скудерията, въпреки че Ред Бул разчиташе на тези на Рено, а през 2008, когато все още беше разрешено, двата тима на Биковете дори споделяха своето шаси, но с различни двигатели.

