Турция се справи със САЩ и е на исторически полуфинал на Мондиал 2025

Европейските шампионки от Турция се класираха на исторически първи полуфинал на световно първенство.

Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха над олимпийските вицешампионки от Париж 2024 от САЩ с 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) пред 2748 зрители в “Индор Стийдиъм Хуамарк” в Банкок (Тайланд).

Така Турция вече подобри най-доброто си класиране на световни първенства. Най-добрият им резултат в историята на световните първенства беше 6-ото място, което заеха през 2010 година.

#Thailand2025: 🇹🇷 Türkiye 3-1 USA 🇺🇸



History made! ✨ The #FileninSultanları reach the #WWCH semifinals for the first time ever. 🔥 Led by Ebrar Karakurt (23 pts) and Melissa Vargas (21), Türkiye delivered a powerful performance to book their spot in the final four. 👑



🗒 Check… pic.twitter.com/SivdNVDg1j — Volleyball World (@volleyballworld) September 4, 2025

Волейболистките на Турция днес загубиха първия си гейм от началото на Мондиал 2025, но това не попречи на отбор №5 в световната ранглиста да се класира на полуфинал, в който ще срещне Япония на 6 септември, събота, от 13:00 часа.

Момичетата на Даниеле Сантарели стартираха двубоя изключително силно и прегазиха САЩ с категоричното 25:14.

Във втората част американките, водени от Ерик Съливан, успяха да се противопоставят на съперника, играха равностойно, спечелиха с 25:22 и изравниха резултата.

В третата част Ебрар Каракурт и съотборничките ѝ отново се развихриха и отново спечелиха с 25:14.

🏆🌍 MŚ: Melissa Vargas 🇹🇷



Reprezentująca Turcję atakująca ustanowiła rekord prędkości wykonanej zagrywki w tegorocznych MŚ.



Punktowa zagrywka vs 🇺🇸 USA miała 108,3 km/h.



🎥 Polsat Sport#WWCH2025 | #WWCH2025Thailand pic.twitter.com/ixgvYCoICs — VolleyViper (@siatawpl) September 4, 2025

Четвъртата част бе най-равностойна, но във важната част след 20-а точка Турция показа класа и спечели с 25:22, а с това и мача с 3:1 гейма.

Ебрар Кракурт заби 23 точки (3 блока) за успеха на Турция.

Мелиса Варгас добави още 21 точки (3 аса).

Капитанът Еда Ердем се отличи с 13 точки (7 блока).

Зехра Гюнеш също оказа класа със 7 точки (5 блока).

Сара Франклин бе най-резултатна за САЩ с 13 точки (1 ас, 1 блок).

Ейвъри Скинър добави още 11 точки.

Дана Ретке също реализира 11 точки (3 аса, 2 блока).

Стефани Сеймди също записа 11 точки (1 ас).