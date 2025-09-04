Популярни
  Волейбол
  Турция се справи със САЩ и е на исторически полуфинал на Мондиал 2025

Турция се справи със САЩ и е на исторически полуфинал на Мондиал 2025

  4 сеп 2025 | 19:02
  • 953
  • 0

Европейските шампионки от Турция се класираха на исторически първи полуфинал на световно първенство.

Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха над олимпийските вицешампионки от Париж 2024 от САЩ с 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) пред 2748 зрители в “Индор Стийдиъм Хуамарк” в Банкок (Тайланд).

Така Турция вече подобри най-доброто си класиране на световни първенства. Най-добрият им резултат в историята на световните първенства беше 6-ото място, което заеха през 2010 година.

Волейболистките на Турция днес загубиха първия си гейм от началото на Мондиал 2025, но това не попречи на отбор №5 в световната ранглиста да се класира на полуфинал, в който ще срещне Япония на 6 септември, събота, от 13:00 часа.

Момичетата на Даниеле Сантарели стартираха двубоя изключително силно и прегазиха САЩ с категоричното 25:14.

Във втората част американките, водени от Ерик Съливан, успяха да се противопоставят на съперника, играха равностойно, спечелиха с 25:22 и изравниха резултата.

В третата част Ебрар Каракурт и съотборничките ѝ отново се развихриха и отново спечелиха с 25:14.

Четвъртата част бе най-равностойна, но във важната част след 20-а точка Турция показа класа и спечели с 25:22, а с това и мача с 3:1 гейма.

Ебрар Кракурт заби 23 точки (3 блока) за успеха на Турция.

Мелиса Варгас добави още 21 точки (3 аса).

Капитанът Еда Ердем се отличи с 13 точки (7 блока).

Зехра Гюнеш също оказа класа със 7 точки (5 блока).

Сара Франклин бе най-резултатна за САЩ с 13 точки (1 ас, 1 блок).

Ейвъри Скинър добави още 11 точки.

Дана Ретке също реализира 11 точки (3 аса, 2 блока).

Стефани Сеймди също записа 11 точки (1 ас).

