Оже-Алиасим: Трябва да надскоча себе си, за да победя Синер

  • 4 сеп 2025 | 17:57
  • 293
  • 0
27-ата ракета в света, канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим, заяви, че трябва да надскочи себе си, ако иска да разчита на успех в полуфиналния мач на Откритото първенство на САЩ по тенис срещу ракета номер едно в света Яник Синер.

"Яник няма толкова много силни страни, нали? Има много слабости в играта си (усмихва се). Ако трябва да говорим сериозно, Синер в някои моменти беше просто недостижим. Честно казано, в следващия мач ще бъда фокусиран не толкова върху опонента си, колкото върху себе си.

Трябва да играя добър тенис. Трябва да играя дори по-добре, отколкото на четвъртфиналите, независимо какъв тактически план избера. Трябва да покажа най-високо ниво. Няма друг начин“, каза Оже-Алиасим.

В четвъртфиналния мач на US Open 2025 Феликс Оже-Алиасим победи австралиеца Алекс де Минор (4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).

Снимки: Imago

