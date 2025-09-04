Стаматова е четвъртфиналистка в Куршумлийска баня

Българката Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Стаматова спечели убедително срещу белгийката Катарина Куйович с 6:3, 6:0 за 68 минути. Тя пропиля ранен пробив аванс, но след 3:3 взе девет поредни гейма, за да триумфира.

Така за място на полуфиналите тя ще срещне четвъртата в схемата Аугустина Хлъпац (Аржентина).

Дария Великова и Алекса Каратанчева по-рано днес достигнаха до четвъртфиналите на двойки, а квалификантката Галена Кръстенова отпадна във втория кръг поединично.