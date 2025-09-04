Антъни Генов е полуфиналист във Франция

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в Касис (Франция) с награден фонд 91250 евро.

23-годишният българин и представителят на домакините Енцо Валар се наложиха във втория кръг над шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен със 7:6(5), 6:4 за малко повече от час и половина. Те пропиляха ранен аванс от 4:1 гейма, но все пак спечелиха оспорвания тайбрек с две поредни точки в края му. Във втората част Генов и Валар реализираха единствен брейк за 3:2 и запазиха предимството си.

Двамата стартираха с успех снощи над французина Робер Катри и италианеца Филипо Морони със 7:6(4), 6:3.

С победата си днес Генов си осигури 790 евро и 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 249-о място, а за място на финала българинът и французинът ще се изправят утре срещу поставените под номер 3 представители на домакините Артюр Реймон и Люка Санчес.

Генов игра първи финал на двойки на състезание от този ранг в Пособланко (Испания) в края на юли.