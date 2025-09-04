Двама наши юноши и две девойки ще играят на полуфиналите на турнира на ITF в Бургас

Александър Толев и Калоян Шиков при юношите и Валерия Гърневска и Елена Пападопулу при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира от категория J60 на ITF в Бургас. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Авеню".

Поставеният под №1 в схемата при юношите Александър Толев победи на четвъртфиналите със 7:5, 6:3 Даниел Ванек (Чехия). За място на финала Толев ще играе срещу №3 Ричард Лацис (Русия), който елиминира с 6:3, 6:3 Александър Митев.

Поставеният под №2 Калоян Шиков се наложи с 6:3, 6:0 над Мартин Бонев, а на полуфиналите ще играе срещу Йосиф Свобода (Чехия), който спечели с 6:4, 6:0 срещу Пламен Колев.

Втората поставена при девойките Валерия Гърневска победи на четвъртфиналите с 6:1, 6:1 Симона Росу (Румъния). За място на финала Гърневска ще играе срещу №3 Йоана Сандру (Румъния).

В изцяло български четвъртфинал при девойките Елена Пападопулу се наложи с 3:6, 6:3, 7:5 над Моника Господинова. На полуфиналите Пападопулу ще се изправи срещу №5 Мария Поп (Румъния), която елиминира с 6:1, 4:6, 6:1 Александра Рангелова.