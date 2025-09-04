Испанците стиковаха тактиката си на разбора

Часове преди първия съдийски сигнал на двубоя срещу България националите на Испания проведоха традиционния в такива случаи разбор. Състезателите се събраха в една от залите на хотела, в който са отседнали. Там треньорите им представиха предварително подготвено видео, което най-вероятно е включвало представяне на българския тим и тактически указания.

Вижда се, че селекционерът Луис де ла Фуенте е на последния ред, докато разборът се прави от един от асистентите му.

Двубоят на стадион “Васил Левски” в София започва в 21:45 часа и е първи и за двата отбора от световните квалификации.

