Великова и Каратанчева са четвъртфиналистки на двойки в Куршумлийска Баня

Българките Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Великова и Каратанчева надделяха над Мелис Расим (България) и Патриция Гойна (Румъния) с 6:3, 7:6(3) за час и половина игра. Те взеха четири поредни гейма за успеха в първия сет, а във втората част първоначално пропиляха аванс от 5:3, но след това в тайбрека доминираха и триумфираха след 7:3 точки.

Следващите съпернички на българското дуо ще бъдат вторите в схемата Киара Йеролимов (Хърватия) и Тео Никчевич (Черна гора).

В надпреварата на сингъл 18-годишната квалификантка Галена Кръстенова отпадна във втория кръг след поражение от поставената под номер 2 Драгиня Вукович с 1:6, 4:6.