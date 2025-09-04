Макс Про 2020 спечели титлата на Държавното отборно до 14 г.

ТК „Макс Про 2020" (Пловдив( триумфира с титлата на Държавното отборно първенство по тенис за юноши до 14 годишна възраст в Свиленград. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК "Свиленград".
Във финалната среща ТК „Макс Про 2020", гр.Пловдив спечели с 3-1 победи срещу ТК „Раковски Бомел 9", гр. Враца.
Резултати:
Бруно Дженев – Филип Ненчев 6:2, 7:6(5)
Якоб Ясин – Борислав Гергинов 6:1, 6:0
Александър Борисов – Владимир Стоименов 0:6, 3:6
Давид Златански – Микаел Иванов 6:1, 6:2
В мач за третото място ТК „Изида", гр.Добрич се наложи с 3-2 победи над ТК „Малееви", гр.София.
Резултати:
Николай Рачев – Иван Илиев 6:2, 6:4
Камен Иванов – Чавдар Рагин 6:2, 6:1
Даниел Палмър – Симеон Ганев 3:6, 0:6
Матей Иванов – Йоан Огойски 3:6, 4:6
Николай Рачев/Камен Иванов – Чавдар Рагин/Симеон Ганев 6:3, 7:5
Турнирен директор на първенството беше Красимира Цингова, а главен съдия Глория Стоянова.