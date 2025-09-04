Популярни
  Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Макс Про 2020 спечели титлата на Държавното отборно до 14 г.

Макс Про 2020 спечели титлата на Държавното отборно до 14 г.

  • 4 сеп 2025 | 16:28
  • 208
  • 0
Макс Про 2020 спечели титлата на Държавното отборно до 14 г.

ТК „Макс Про 2020" (Пловдив( триумфира с титлата на Държавното отборно първенство по тенис за юноши до 14 годишна възраст в Свиленград. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК "Свиленград".

Във финалната среща ТК „Макс Про 2020", гр.Пловдив спечели с 3-1 победи срещу ТК „Раковски Бомел 9", гр. Враца.

Резултати:

Бруно Дженев – Филип Ненчев 6:2, 7:6(5)

Якоб Ясин – Борислав Гергинов 6:1, 6:0

Александър Борисов – Владимир Стоименов 0:6, 3:6

Давид Златански – Микаел Иванов 6:1, 6:2

В мач за третото място ТК „Изида", гр.Добрич се наложи с 3-2 победи над ТК „Малееви", гр.София.

Резултати:

Николай Рачев – Иван Илиев 6:2, 6:4

Камен Иванов – Чавдар Рагин 6:2, 6:1

Даниел Палмър – Симеон Ганев 3:6, 0:6

Матей Иванов – Йоан Огойски 3:6, 4:6

Николай Рачев/Камен Иванов – Чавдар Рагин/Симеон Ганев 6:3, 7:5

Турнирен директор на първенството беше Красимира Цингова, а главен съдия Глория Стоянова.

