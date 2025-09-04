Олислагерс: Токио заема специално място в сърцето ми

Никола Олислагерс пише своята история. Буквално. След всеки опит австралийската състезателка в скока на височина записва размишленията си в дневник – оценява се по десетобалната система за всеки от ключовите си елементи, записва мотивиращи цитати и отбелязва чувствата си.

Още тази година записките ѝ разказват историята за световно злато в зала, титла от Диамантената лига и нов рекорд на Океания. Следващата ще бъде приказката за Токио – градът, в който тя спечели първия си световен медал преди четири години. Прелиствайки страниците от 2025 г., тя ще види поредица от нови глави, тъй като е възприела различен подход в опит да достигне върхова форма за Световното първенство по лека атлетика в Токио 25. Стратегията изглежда работи.

"Все още трябва да поддържам нещата вълнуващи; трябва да ги запазя свежи и нови“, обясни 28-годишната атлетка, след като защити световната си титла в зала в Нандзин през март. "В момента, в който носенето на австралийския екип се превърне в рутина и нещо нормално, именно тази страст – на нея разчитам, за да продължа да скачам високо.“

Вместо да открие сезона си в Канбера, както беше станало традиция, Олислагерс превърна Световното първенство в зала в първото си състезание за годината.

"Решихме да тренираме наистина здраво и когато дойда на Световното първенство, може да не съм усъвършенствала техниката си, но ще имам страст“, каза Олислагерс, която е известна именно с тази страст, енергия, решителност и вяра.

"Събудих се тази сутрин – имам време за размисъл и там пишеше: "ти си светлината на света и си избрана да блестиш“. Погледнах го и си казах, че трябва да правя неща, които са видими. Нещата, които правя на тренировка, нещата, които правя тайно, трябва да се чувствам добре с това те да бъдат явни и видими, защото там е мястото, където блестиш.“

"Така че, независимо дали става въпрос за танци, за записване на неща, за викове и вълнение – трябваше да остана вярна на себе си. Мисля, че това ми даде смелост да скачам със страст, защото си мислех: "всеки път, когато скачам, имам възможността да дам всичко от себе си и да блесна“. Днес го направих и беше толкова забавно. Нямам търпение за остатъка от сезона.“

Очакванията ѝ се оправдаха. Първо, тя се върна в Австралия – където живее на Централния бряг на Нов Южен Уелс заедно с треньора си Мат Хорснел – и преодоля 2.01 м в Пърт, за да спечели австралийската титла. След това кампанията ѝ включваше състезания от Диамантената лига в Сямън, Шанхай, Стокхолм, Париж, Силезия, Лозана и финала в Цюрих.

"Бях вдъхновена от Нина Кенеди (олимпийска и световна шампионка в овчарския скок). Когато тя се връщаше у дома в Австралия по време на сезона на Диамантената лига, си мислех: "няма начин“ – аз винаги оставах в Европа“, каза тя в Цюрих.

"Но тази година осъзнах, че трябва да направя някои промени и тъй като сезонът завършва късно, от гледна точка на нагласата може да е много трудно да издържиш до края. Правейки това (връщайки се в Австралия в средата на сезона) и тренирайки здраво, когато се върнах тук, се чувствах сякаш съм в началото на сезона си – чувствам се свежа и развълнувана и имам допълнителна енергия, която да дам.“

Тя използва тази енергия, за да преодолее водещите в света 2.04 м и да спечели първата си корона от Диамантената лига в Цюрих миналия месец – добавяйки сантиметър към собствения си рекорд на Океания и печелейки вълнуващ сблъсък срещу световната рекордьорка Ярослава Магучих, Морган Лейк и Юлия Левченко, които също преодоляха два или повече метра.

"Опитваме се да я накараме да има по-голяма скорост, да може да пренася силата по-ефективно и по-бързо“, каза Хорснел, който тренира Олислагерс от 17 години, обяснявайки някои от направените промени. "Така че направихме много нови неща и, ако не друго, тя е по-мотивирана сега, отколкото мисля, че е била някога в кариерата си, знаейки, че може да бъде по-добра. За мен е наистина освежаващо след толкова време да знам, че не ѝ е омръзнало.“

"Няма преструвки и Ник винаги е била същата, откакто я тренирам от малка. Тя би се държала по същия начин с всеки, когото срещне. Тя е просто страхотен човек и това е, което обичам. Надявам се като треньор, че това съм предал на атлетите (в тяхната тренировъчна група) – да се стремят да бъдат такива.“

След като спечели сребърен олимпийски медал при дебюта си в Токио през 2021 г., Олислагерс стана двукратна световна шампионка в зала и световна бронзова медалистка, а миналата година добави още един сребърен олимпийски медал към колекцията си в Париж.

Макар сега да вдъхновява другите с постиженията си, Олислагерс все още гледа на своите колеги като на модели за подражание.

"Мисля, че е важно – трябва да останеш ученик на спорта. В момента, в който спра да се уча или спра да му се наслаждавам, всичко свършва, нали знаете?“, каза тя.

Физиотерапевтът ми разпечата снимка на Ярослава как тича и я постави там, така че всеки ден, когато тренирам, той казва: "виж как тича тя – ето към това се стремим“. Тя промени разбега си миналата година и се изисква много смелост да промениш нещо в олимпийска година, но тя има смелост и е вдъхновяваща. А Елинор (световната шампионка на Австралия от 2022 г. Елинор Патерсън) – тя винаги е била с мен. Скачам с нея повече от десетилетие и тя все още прави нови неща.“

"Високият скок е едно от онези неща, при които всъщност не става въпрос за теб срещу друг състезател, а за теб срещу летвата, и имаш приятели, които го правят с теб през целия път.“

Тя ще се събере отново с тези приятели в Токио, където ще се бори за първата си световна титла на открито.

"Токио заема специално място в сърцето ми и затова започнах сезона толкова късно, защото не исках да се появя психически изтощена в Токио“, каза тя.

"Започнах през 2017 г. (когато направи дебюта си на Световно първенство) и нямах успешен опит, завършвайки на последно място. Оттогава на всяко първенство ставам малко по-добра. Обичам прогреса и обичам да виждам това – развитието, дори като атлет в сравнение с преди две години, и мисля, че имаме още много какво да дадем.

Така че Токио ще бъде наистина специално, независимо от представянето. Ще бъде нещо, което ще помня до края на живота си.“