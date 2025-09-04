Евроспорт и HBO Max ще излъчва снукър още поне до 2030 година

Eurosport и HBO Max ще излъчват Световния снукър тур, включително "Тройната корона", пред милиони зрители в 50 пазара в цяла Европа.

Новото споразумение с Световния снукър тур удължава позицията на Eurosport като дом на снукъра до почти три десетилетия.

Сделката изключва Обединеното кралство и Ирландия, където TNT Sports продължава да излъчва Световния снукър тур.

Световния снукър тур ще продължи да се излъчва в цяла Европа по Евроспорт и HBO Max, тъй като Warner Bros. Discovery (WBD) удължава изключителните си права за излъчване поне до сезона 2030-2031.

Подновяването на петгодишното партньорство с Световния снукър тур укрепва позицията на Евроспорт като дом на снукъра над 20 години след като за първи път започна да излъчва най-големите събития в този спорт през 2003 г.

Това означава, че всяко събитие от Световния снукър тур, включително прочутата Тройна корона – Световното първенство, Мастърс и Първенството на Обединеното кралство – както и други престижни турнири като Мастърса в Саудитска Арабия, Шанхай Мастърс и Шампионата на тура, ще продължат да се излъчват на живо за милионите почитатели на снукъра.

Снукърът привлича огромна аудитория на целия континент благодарение на паневропейското покритие на Евроспорт. През сезон 2024/25 повече хора от всякога са гледали снукър по Евроспорт, като са достигнати над 88 милиона индивидуални зрители с 1500 излъчени часа на всеки пазар.

Троян Пайо, старши вицепрезидент по придобиване и управление на спортни права в WBD Sports Europe, заяви:

„Радваме се да продължим дългогодишното си успешно партньорство с IMG и Световния снукър тур, за да продължим да разказваме историите на емблематичните играчи, които поставят нови рекорди и предоставят повече драма и интензивност на масата през цялата година. С повече от две десетилетия опит и експертиза в снукъра, демонстрирани чрез продуцирането на предавания от най-големите турнири в света, ние сме в идеалната позиция да предоставим широк достъп до World Snooker Tour. Използвайки нашето обширно портфолио от канали и платформи, ние ще максимизираме възможностите за гледане за феновете на снукъра в цяла Европа, като същевременно подкрепим растежа на този спорт на международно ниво.“

Главният търговски директор на WST Питър Райт заяви:

„Евроспорт изигра толкова важна роля в популяризирането на нашия спорт на целия континент. Срещаме толкова много фенове, които казват, че първото им преживяване със снукъра е било гледането на Евроспорт. И, разбира се, много професионални играчи от страни като Белгия, Полша и Германия също са открили нашия спорт по този начин. Затова това ново удължаване на договора ние празнуваме чудесните отношения между снукъра и Евроспорт и HBO Max. Гордеем се, че сме издигнали снукъра до ниво, на което той стои редом с огромни събития като Олимпийските игри, тенис турнирите от Големия шлем и Тур дьо Франс като водещо спортно съдържание на Евроспорт и HBO Max. Радваме се да работим заедно с екипа на Warner Bros. Discovery, като имаме предвид техният визионерски подход, който предвещава нова ера в спортното излъчване. Приветстваме възможностите за сътрудничество в областта на спорта и по-широкото съдържание – и особено ни хареса, че Бен Афлек и Джон Бернтал промотираха нашето световно първенство! Очакваме с нетърпение да надградим дългогодишното си партньорство с WBD през следващите пет години и отвъд тях.“

Чрез своите линейни канали, стрийминг, цифрови и социални медийни платформи, WBD създава повече възможности за ангажиране на феновете по време на всяко голямо събитие през сезона на снукъра. В допълнение към линейното покритие на Евроспорт на 20 езика, WBD предоставя достъп до всеки турнир по време на Световния снукър тур на своята подобрена стрийминг платформа HBO Max, която продължава да се разпространява на нови пазари към който в началото на 2026 г. ще се присъединят Италия, Германия и Великобритания.

Настоящият Световен снукър тур 2025-2026 включва общо 22 турнира, 18 от които са събития за ранкинг. Джъд Тръмп в момента е номер едно в света и се готви за един зрелищен период в снукъра с предстоящите шампионат на Обединеното кралство (29 ноември – 7 декември 2025 г.); "Мастърс" (11-18 януари 2026 г.) и световно първенство (18 април – 4 май 2026 г.).