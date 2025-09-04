English Open е следващият голям турнир в календара

Нийл Робъртсън ще защитава титлата си от Откритото първенство на Англия в ранкинг турнира, който ще се проведе от 11 до 21 септември в Brentwood Centre, Есекс.

Схемата е изпълнена със звездите на снукъра, сред които световният №1 Джъд Тръмп, световният шампион Джао Синтонг, Кайрън Уилсън, Марк Уилямс, Шон Мърфи, Марк Селби, шампионът от Ухан Сяо Годунг, Марк Алън, местните представители от Есекс Али Картър и Стюърт Бингам, и още много други.

Първите два кръга ще се изиграят от 11 до 14 септември (четвъртък – неделя), след което от 15 септември (понеделник) в надпреварата ще се включат първите 32-ма поставени. Финалът е насрочен за неделя, 21 септември.

Австралиецът Робъртсън вдигна трофея „Стив Дейвис“ миналата година след драматична победа с 9:7 над У Идзъ и ще започне защитата на титлата си срещу Съни Акани, Оливър Браун или Дейвид Лили. Сред мачовете от третия кръг ще има сблъсъци с някои от най-великите в историята на играта.

Това е първият турнир от веригата "Домашните нации" (или т.нар. "Британски шлем") 2025/26, където е заложен бонус от 150 000 паунда за играча, който постигне най-добри резултати в четирите събития в Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс. Робъртсън спечели този бонус миналия сезон, а преди него това сториха Тръмп, Джон Хигинс и Робърт Милкинс.