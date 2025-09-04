Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктория Велева се класира за четвъртфиналите на турнир във Франция

Виктория Велева се класира за четвъртфиналите на турнир във Франция

  • 4 сеп 2025 | 15:29
  • 176
  • 0
Виктория Велева се класира за четвъртфиналите на турнир във Франция

Българката Виктория Велева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Динар (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната Велева спечели във втория кръг срещу шведката Фани Норин с 6:4, 6:0 за 109 минути игра. Тя навакса ранен пробив пасив, а след 3:3 взе девет от следващите десет гейма, за да триумфира.

Това е най-доброто представяне за българката във веригата на Международната федерация по тенис ITF от май 2022 година, когато отново достигна до четвъртфиналите на състезание от същия ранг в Оран (Алжир).

Тя очаква победителката от двубоя между поставената под номер 2 Валентина Щайнер (Германия) и квалификантката Осеан Бабел (Франция).

Следвай ни:

Още от Тенис

Джокович за дуела с Алкарас: Ще изляза с увереност и вяра в победата, а ако спечели – ще му стисна ръката!

Джокович за дуела с Алкарас: Ще изляза с увереност и вяра в победата, а ако спечели – ще му стисна ръката!

  • 4 сеп 2025 | 09:16
  • 2932
  • 0
Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

  • 4 сеп 2025 | 07:33
  • 4323
  • 0
Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

  • 4 сеп 2025 | 06:47
  • 23380
  • 0
Осака продължава възхода си с полуфинал на US Open

Осака продължава възхода си с полуфинал на US Open

  • 4 сеп 2025 | 04:57
  • 2925
  • 0
Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

  • 4 сеп 2025 | 01:26
  • 8491
  • 0
Иван Иванов е четвъртфиналист на US Open

Иван Иванов е четвъртфиналист на US Open

  • 4 сеп 2025 | 00:21
  • 9043
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 32593
  • 90
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 26120
  • 84
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 11302
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 12029
  • 5
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 11122
  • 15
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 4718
  • 1