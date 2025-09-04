От окопите в Украйна обратно на шахматната дъска

36-годишният гросмайстор Игор Коваленко изигра първия си турнир извън Украйна от три години насам, като направи девет ремита на Мемориала „Рубинщайн 2025“ в Поланица-Здруй, Полша. Световният №54 все още е войник, но разкри, че след две години и половина на фронта е успял да бъде преместен. Коваленко сподели, че няколко пъти е бил близо до смърт и вместо да изпитва страх, се е питал: „Добре ли съм изживял живота си?“

Разбираемо е, че Коваленко бе малко „ръждясал“. От пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. той бе изиграл само няколко класически партии извън Украйна – в Бундеслигата през ноември 2022 г. Първият му индивидуален турнир от три години насам завърши със стабилно шесто място. От деветте му ремита само срещу Радослав Войташек е бил в реална опасност, а срещу Матеуш Бартел и Давид Навара е изпуснал победи в ендшпил, пише сайтът chess.com.

Коваленко е направил най-много ходове от всички в турнира, но последното му реми (само за девет хода) позволи на Нодирбек Якубоев да спечели титлата.

♛ Experience ''took its toll'':

Kovalenko defeated Samunenkov in an exhibition match

* The Marble Chess Challenge friendly match (4–8.08) between two famous Ukrainian GM`s - the experienced Igor Kovalenko and the young Igor Samunenkov - ended in Morshyn.https://t.co/FxQrfSjI90 pic.twitter.com/Sd3lj12k3k — ChessWatch 🇺🇦 (@chess_watch) August 8, 2025

В интервю за полския портал Onet украинският №2 сподели, че е щастлив да започне да възстановява шахматната си кариера, макар че остава в армията – вече не на фронта, което му дава повече време за шах. „Докато войната не свърши, няма шанс да се върна сериозно към шаха. Засега се опитвам да поддържам нивото си, за да мога да представлявам Украйна на различни турнири.“

Той разказа, че първоначално е бил доброволец, а след това официално мобилизиран. „Не исках да се крия. Тогава още нямаше процедури олимпийските спортисти да бъдат зачислявани в резерва.“ Затова е постъпил в армията и е намерил работа, най-близка до уменията на шахматист – разузнаване и радиолокация.

Ежедневието му: ранно ставане, 15 минути за кафе и храна, и после 12-часови смени в окопи, пълни с мишки и мръсотия, без почивни дни в продължение на две години и половина. Работата е била да насочват артилерия, дронове и пилоти, за да спасяват човешки животи, като същевременно са се криели от руснаците. Той разкри, че позицията му е била „приоритетна цел“ за руската армия по време на битката за Авдиевка през 2023 г.

Коваленко сподели, че не е изпитвал панически страх, дори когато е бил на косъм от смъртта: „Не мислех за краткостта на живота, а за това дали има смисъл, ако свърши сега.“

Той призна, че войната е променила начина му на мислене - много от тревогите и амбициите в „нормалния живот“ са загубили значение. В окопите край Авдиевка са оцелявали с 9 литра вода на седмица, което го е накарало да преосмисли ценността на дребните неща. „Всички шахматни скандали – кого са допуснали, кой с кого се е скарал – нямат никакво значение.“

Започнал е да цени живота повече: „Всяка сутрин гледах изгрева, слушах експлозиите и стрелбата, но бях жив и благодарен на Бога.“ Най-страшното във войната за него е било безсилието да помогне на умиращи другари.

Като шахматист се старае войната да не му пречи на концентрацията, но страда от здравословни проблеми – високо очно налягане и постоянни главоболия, налагащи болкоуспокояващи. „Само на 36 съм, но се чувствам като на 57.“

Дори от окопите е намирал време за шах онлайн, както и за четене на Библията и философски книги.

През септември 2023 г. е удостоен от президента Володимир Зеленски с орден „За храброст“ III степен. Забавна подробност е, че е решил да намигне на президента, когато получавал ордена, и Зеленски му отвърнал със смях.

Коваленко коментира цинизма на световната политика, виждайки Украйна като „стока за пазарлък“ между великите сили. Според него войната е достигнала предела си – икономиката на Русия и Украйна е на лимита, а обществата са на ръба. „Ако продължи още година-две, последствията ще бъдат необратими. Дори и да свърши, всичко ще бъде разрушено. В по-широк контекст тази война никога няма да свърши."

Въпреки мрачните прогнози, има надежда да виждаме Коваленко отново по шахматните дъски. Той е в състава на Украйна за Европейското отборно първенство 2025 в Батуми (5–14 октомври), заедно с ГМ Руслан Пономарьов, Андрей Волокитин, Антон Коробов и Игор Самуненков.

Той също планира завръщане в германския клуб Фирнхайм, чийто председател Стефан Мартин заяви: „Завръщането му означава за нас много повече от спортен импулс. След години на тревога клубът е облекчен, че Коваленко е в относителна безопасност.“