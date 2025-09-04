Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

  • 4 сеп 2025 | 14:26
  • 570
  • 0

Симеон Наковски е решен да продължи впечатляващата си серия от три поредни нокаута в началото на 2025 година. В събота вечер (06.09) плевенчанинът ще се изправи срещу българина Икер Исуфов, живеещ в Испания, на престижно събитие в Майорка.

В интервю за mma.bg преди заминаването си за испанския остров Наковски разкри подробности за подготовката си и очакванията от предстоящия двубой.

Боецът на София Запад провежда интензивна кондиционна подготовка с треньор Бранко Йочев, която се провежда паралелно с боксовите тренировки при Крум Петров.

"Правим два пъти кондиция - вторник и четвъртък работим кондиционно. И това много добре ми се отразява", обясни боецът. "Чувствам се по-силен. Сега като ударя - удрям! Особено с малката ръкавица. На последния бой се случи това - един удар и всичко приключи"

Новият подход дава своите резултати, като плевенчанинът се чувства в най-добрата си форма досега. Наковски демонстрира професионален подход при изучаването на своя противник Икер Исуфов.

"Гледах няколко негови срещи. Няма нещо, което да ме впечатлява, което да ме притеснява", категоричен е спортистът.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Теодора Цанева ще представя България на Karate1 Series A в Залцбург

Теодора Цанева ще представя България на Karate1 Series A в Залцбург

  • 3 сеп 2025 | 18:15
  • 507
  • 0
България ще участва със седем състезатели на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки

България ще участва със седем състезатели на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки

  • 3 сеп 2025 | 17:48
  • 982
  • 0
Шампион на Cage Warriors дебютира в UFC с кратко предизвестие

Шампион на Cage Warriors дебютира в UFC с кратко предизвестие

  • 3 сеп 2025 | 16:21
  • 1262
  • 0
Българските бойци обещават екшън в ринга на SENSHI 28

Българските бойци обещават екшън в ринга на SENSHI 28

  • 3 сеп 2025 | 15:04
  • 637
  • 0
Още един боец на UFC наказа инфлуенсър

Още един боец на UFC наказа инфлуенсър

  • 3 сеп 2025 | 13:42
  • 2473
  • 0
Сливен ще бъде домакин на международен турнир по джудо Blue Stones Cup 2025

Сливен ще бъде домакин на международен турнир по джудо Blue Stones Cup 2025

  • 3 сеп 2025 | 13:11
  • 1441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 32437
  • 89
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 26030
  • 84
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 11267
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 11970
  • 5
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 11092
  • 15
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 4684
  • 1