Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Симеон Наковски е решен да продължи впечатляващата си серия от три поредни нокаута в началото на 2025 година. В събота вечер (06.09) плевенчанинът ще се изправи срещу българина Икер Исуфов, живеещ в Испания, на престижно събитие в Майорка.

В интервю за mma.bg преди заминаването си за испанския остров Наковски разкри подробности за подготовката си и очакванията от предстоящия двубой.

Боецът на София Запад провежда интензивна кондиционна подготовка с треньор Бранко Йочев, която се провежда паралелно с боксовите тренировки при Крум Петров.

"Правим два пъти кондиция - вторник и четвъртък работим кондиционно. И това много добре ми се отразява", обясни боецът. "Чувствам се по-силен. Сега като ударя - удрям! Особено с малката ръкавица. На последния бой се случи това - един удар и всичко приключи"

Новият подход дава своите резултати, като плевенчанинът се чувства в най-добрата си форма досега. Наковски демонстрира професионален подход при изучаването на своя противник Икер Исуфов.

"Гледах няколко негови срещи. Няма нещо, което да ме впечатлява, което да ме притеснява", категоричен е спортистът.