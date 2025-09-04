Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Над 630 участници се очакват в осмото издание на бегаческия фестивал "Бургас Рън"

Над 630 участници се очакват в осмото издание на бегаческия фестивал "Бургас Рън"

  • 4 сеп 2025 | 14:07
  • 124
  • 0
Над 630 участници се очакват в осмото издание на бегаческия фестивал "Бургас Рън"

Над 630 участници се очакват в осмото издание на бегаческия фестивал "Бургас Рън", който ще се проведе на 14 септември (неделя). С това издание събитието бележи рекорд по брой записани участници в сравнение с предишните години, съобщиха организаторите.

Стартът ще бъде даден от 9:00 ч. пред Културен център "Морско казино" в Приморския парк в Бургас. Заложени са две дистанции – 5 км и 10 км, като маршрутите преминават през централната част на Бургас и някои от основните градски булеварди.

Трасето за 5 км включва: Приморски парк, бул. "Богориди", ул. "Александровска", бул. "Сан Стефано", ул. "Константин Величков", ул. "24-ти пехотен черноморски полк", ул. "Поморийска" и завършва отново пред Морското казино.

По-дългата дистанция от 10 км следва сходен начален маршрут, но продължава по бул. „Стефан Стамболов“ до кръговото при хотел „Мираж“, бул. „Никола Петков“, бул. „Димитър Димов“ и се връща през ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ и ул. „Поморийска“ до финала.

Във връзка с провеждането на събитието ще бъдат въведени временни ограничения в движението. Между 08:30 и 11:00 ч. в неделя се очаква временно забавяне на трафика по маршрута на състезанието. Автобусите от градския транспорт ще бъдат пренасочвани, като ще се работи за възстановяване на нормалното движение възможно най-бързо.

Допълнително, ул. "Поморийска" ще бъде напълно затворена за движение от 18:00 ч. на 13 септември до 11:00 ч. на 14 септември в участъка от ул. "24-ти пехотен черноморски полк" до паркинг "Капани". От водачите на моторни превозни средства се очаква да освободят паркоместата в този участък, за да не се възпрепятства организацията на събитието.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Християн Касабов: На Световното ще гоним много медали

Християн Касабов: На Световното ще гоним много медали

  • 4 сеп 2025 | 10:02
  • 597
  • 0
САЩ обяви състава за Световното в Токио, воден от защитаващите титлите си шампиони

САЩ обяви състава за Световното в Токио, воден от защитаващите титлите си шампиони

  • 4 сеп 2025 | 09:57
  • 688
  • 0
Правят турнир в памет на треньорката Йорданка Аризанова

Правят турнир в памет на треньорката Йорданка Аризанова

  • 4 сеп 2025 | 09:50
  • 507
  • 0
Юсейн Болт с болезнено признание за последната загуба в кариерата си

Юсейн Болт с болезнено признание за последната загуба в кариерата си

  • 4 сеп 2025 | 03:01
  • 4502
  • 0
Армения с двама атлети на планетарния форум в Япония

Армения с двама атлети на планетарния форум в Япония

  • 3 сеп 2025 | 19:14
  • 612
  • 0
Гаут Гаут попадна в отбора на Австралия за Световното

Гаут Гаут попадна в отбора на Австралия за Световното

  • 3 сеп 2025 | 18:13
  • 1657
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 23799
  • 56
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 21454
  • 77
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 9472
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 8818
  • 5
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 9517
  • 15
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 3056
  • 0