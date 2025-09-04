Над 630 участници се очакват в осмото издание на бегаческия фестивал "Бургас Рън"

Над 630 участници се очакват в осмото издание на бегаческия фестивал "Бургас Рън", който ще се проведе на 14 септември (неделя). С това издание събитието бележи рекорд по брой записани участници в сравнение с предишните години, съобщиха организаторите.

Стартът ще бъде даден от 9:00 ч. пред Културен център "Морско казино" в Приморския парк в Бургас. Заложени са две дистанции – 5 км и 10 км, като маршрутите преминават през централната част на Бургас и някои от основните градски булеварди.

Трасето за 5 км включва: Приморски парк, бул. "Богориди", ул. "Александровска", бул. "Сан Стефано", ул. "Константин Величков", ул. "24-ти пехотен черноморски полк", ул. "Поморийска" и завършва отново пред Морското казино.

По-дългата дистанция от 10 км следва сходен начален маршрут, но продължава по бул. „Стефан Стамболов“ до кръговото при хотел „Мираж“, бул. „Никола Петков“, бул. „Димитър Димов“ и се връща през ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ и ул. „Поморийска“ до финала.

Във връзка с провеждането на събитието ще бъдат въведени временни ограничения в движението. Между 08:30 и 11:00 ч. в неделя се очаква временно забавяне на трафика по маршрута на състезанието. Автобусите от градския транспорт ще бъдат пренасочвани, като ще се работи за възстановяване на нормалното движение възможно най-бързо.

Допълнително, ул. "Поморийска" ще бъде напълно затворена за движение от 18:00 ч. на 13 септември до 11:00 ч. на 14 септември в участъка от ул. "24-ти пехотен черноморски полк" до паркинг "Капани". От водачите на моторни превозни средства се очаква да освободят паркоместата в този участък, за да не се възпрепятства организацията на събитието.