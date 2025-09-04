Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов смята, че залогът за него е напълно ясен.

Завръщайки се в главното събитие на UFC Fight Night 258 тази събота Имавов (16-4 MMA, 8-2 UFC) вярва, че ще се бие за позицията на претендент №1 в средна категория. Имавов ще се изправи срещу друг топ боец, Кайо Боральо, в петрундов двубой в Париж. Той не подценява Боральо (17-1 MMA, 7-0 UFC), но знае, че на хоризонта се задава битка с шампиона.

„В момента съм съсредоточен върху този мач и знам със сигурност, че ще бъда претендент №1 за пояса. Знам, че с Хамзат ще направим битка за историята, но точно сега съм фокусиран върху предстоящия двубой“, заяви Имавов пред MMA Junkie Radio.

Освен че е ключов сблъсък, който може да определи следващия претендент за титлата, битката срещу Боральо има и личен аспект.

„Той говореше много и излезе малко извън спортните рамки, говорейки за нации, за Дагестан, за Франция“, обясни Имавов. „Първо, той е лъжец. Не харесвам особено нито лицето му, нито стила му. Има много неща, които правят този мач личен.“

Имавов идва след голяма победа с технически нокаут над бившия шампион на UFC в средна категория Израел Адесаня. Последният публично изрази подкрепата си за Боральо в предстоящия двубой. Тези коментари обаче изобщо не притесняват Имавов. Всъщност той смята, че това е добре за кариерата му в дългосрочен план.

„Не чувствам нищо. Не ме притеснява“, каза Имавов. „Понякога казваш неща, които всъщност не мислиш. Знам, че двамата са се сближили, познават се. Харесва ми да бъда аутсайдер. Колкото повече хора мислят, че Кайо ще победи, толкова по-добре ще бъде за мен.“

Sportal.bg ще отразява основната бойна гала на UFC Париж. Битките започват в 22:00 часа българско време. Ето кои са дуелите:



Насурдин Имавов - Кайо Боральо



Беноа Сен Дени - Маурисио Руфи



Мейсън Джоунс - Боладжи Оки



Модестас Букаускас - Пол Крейг



Апекс Сола - Райс Маккий



Патрисио Фрейде - Лозен Кейта