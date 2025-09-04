Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

  • 4 сеп 2025 | 13:54
  • 145
  • 0

Насурдин Имавов смята, че залогът за него е напълно ясен.

Завръщайки се в главното събитие на UFC Fight Night 258 тази събота Имавов (16-4 MMA, 8-2 UFC) вярва, че ще се бие за позицията на претендент №1 в средна категория. Имавов ще се изправи срещу друг топ боец, Кайо Боральо, в петрундов двубой в Париж. Той не подценява Боральо (17-1 MMA, 7-0 UFC), но знае, че на хоризонта се задава битка с шампиона.

„В момента съм съсредоточен върху този мач и знам със сигурност, че ще бъда претендент №1 за пояса. Знам, че с Хамзат ще направим битка за историята, но точно сега съм фокусиран върху предстоящия двубой“, заяви Имавов пред MMA Junkie Radio.

Освен че е ключов сблъсък, който може да определи следващия претендент за титлата, битката срещу Боральо има и личен аспект.

„Той говореше много и излезе малко извън спортните рамки, говорейки за нации, за Дагестан, за Франция“, обясни Имавов. „Първо, той е лъжец. Не харесвам особено нито лицето му, нито стила му. Има много неща, които правят този мач личен.“

Имавов идва след голяма победа с технически нокаут над бившия шампион на UFC в средна категория Израел Адесаня. Последният публично изрази подкрепата си за Боральо в предстоящия двубой. Тези коментари обаче изобщо не притесняват Имавов. Всъщност той смята, че това е добре за кариерата му в дългосрочен план.

„Не чувствам нищо. Не ме притеснява“, каза Имавов. „Понякога казваш неща, които всъщност не мислиш. Знам, че двамата са се сближили, познават се. Харесва ми да бъда аутсайдер. Колкото повече хора мислят, че Кайо ще победи, толкова по-добре ще бъде за мен.“

Sportal.bg ще отразява основната бойна гала на UFC Париж. Битките започват в 22:00 часа българско време. Ето кои са дуелите:

Насурдин Имавов - Кайо Боральо

Беноа Сен Дени - Маурисио Руфи

Мейсън Джоунс - Боладжи Оки

Модестас Букаускас - Пол Крейг

Апекс Сола - Райс Маккий

Патрисио Фрейде - Лозен Кейта

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Теодора Цанева ще представя България на Karate1 Series A в Залцбург

Теодора Цанева ще представя България на Karate1 Series A в Залцбург

  • 3 сеп 2025 | 18:15
  • 486
  • 0
България ще участва със седем състезатели на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки

България ще участва със седем състезатели на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки

  • 3 сеп 2025 | 17:48
  • 969
  • 0
Шампион на Cage Warriors дебютира в UFC с кратко предизвестие

Шампион на Cage Warriors дебютира в UFC с кратко предизвестие

  • 3 сеп 2025 | 16:21
  • 1252
  • 0
Българските бойци обещават екшън в ринга на SENSHI 28

Българските бойци обещават екшън в ринга на SENSHI 28

  • 3 сеп 2025 | 15:04
  • 626
  • 0
Още един боец на UFC наказа инфлуенсър

Още един боец на UFC наказа инфлуенсър

  • 3 сеп 2025 | 13:42
  • 2442
  • 0
Сливен ще бъде домакин на международен турнир по джудо Blue Stones Cup 2025

Сливен ще бъде домакин на международен турнир по джудо Blue Stones Cup 2025

  • 3 сеп 2025 | 13:11
  • 1428
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 23789
  • 56
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 21450
  • 77
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 9468
  • 3
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 8813
  • 5
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 9516
  • 15
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 3056
  • 0