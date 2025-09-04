Популярни
35 години по-късно Рой Джоунс получи олимпийското си злато

  • 4 сеп 2025 | 13:35
  • 334
  • 0
35 години по-късно Рой Джоунс получи олимпийското си злато

Една от най-големите несправедливости в историята на олимпийския бокс беше поправена. Макар и символично

Рой Джоунс-младши сподели в социалните мрежи, че той и бившият боксьори Парк Си-Хун са се изправили лице в лице през май 2023 г., а южнокореецът е предал своя олимпийски златен медал на Джоунс. Двамата се срещнаха на финала за златото в категория лека-средна на Олимпийските игри в Сеул, Корея, през 1988 г. Джоунс доминираше в мача, като пласира почти тройно повече удари от съперника си, но загуби с решение 3:2, което е определяно като може би най-лошото в историята на олимпийския бокс. От своя страна, Парк призна надмощието на Джоунс след двубоя, вдигайки американеца на ринга.

Двама от съдиите, отсъдили в полза на Парк, получиха доживотна забрана да съдийстват на олимпийски боксови мачове, а точковата система беше променена в опит да се предотвратят бъдещи скандали. Сега Джоунс споделя, че обмисля да работи по документален филм, който отчасти ще засегне олимпийския скандал и как той го е преодолял, за да се превърне в член на Залата на славата и един от най-великите боксьори на 90-те години.

Парк е пътувал до ранчото на Джоунс в Пенсакола, Флорида, на 30 май 2023 г. за изненадващо посещение при бившия си съперник. Парк, който се е борил с депресия и е правил опит за самоубийство в годините след олимпийската си победа, предал медала на Джоунс и вдигнал ръката му като на истинския победител.

„Златният медал беше у мен, но исках да ти го върна. Той ти принадлежи“, казва 59-годишният днес Парк, чиито думи са преведени от сина му. „Сега този златен медал е твой проблем.“

56-годишният Джоунс не позволи на разочарованието от Сеул да го спре, печелейки световни титли в средна, суперсредна и тежка категория, като същевременно помете лека-тежка дивизия по доминиращ начин. Последният официален мач на Джоунс беше през 2023 г.

Преди Олимпиадата Парк е бил уважаван аматьор, спечелил злато на Азиатските първенства през 1985 и 1987 г. Той никога не преминава в професионалния бокс, а вместо това става учител по физическо възпитание.

