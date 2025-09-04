Диа Евтимова отпадна във втори кръг в Кайзери

Диа Евтимова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка загуби от 18-годишната Адриана Ткаченко (Украйна) с 4:6, 5:7 след 112 минути игра.

38-годишната Евтимова пропиля аванс от 4:2 гейма в първия сет, а във втория първоначално навакса изоставане от 1:4 и успя да изравни при 5:5, но веднага след това допусна нов пробив и това се оказа решаващо.

Така тя не успя да стигне до първи четвъртфинал поединично във веригата на Международната федерация от юни миналата година.

В надпреварата на двойки Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия) са водачки в схемата и започват директно от четвъртфиналите по-късно днес срещу рускините Анастасия Аралова и София Демент.