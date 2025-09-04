Популярни
  Бегачи празнуват Съединението с щафетен маратон в събота

Бегачи празнуват Съединението с щафетен маратон в събота

  • 4 сеп 2025 | 13:17
  • 199
  • 0
Бегачи празнуват Съединението с щафетен маратон в събота

Над 400 участници ще бягат в 11-ото издание на София Екиден Маратон 2025. Състезанието ще се проведетази събота, на 6 септември и е посветено на годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Началото на бягането е в 9:00 часа пред националния стадион „Васил Левски“, а атлетите ще преминат през булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“ и „Черни връх“.  Отборите са съставени от шестима души като ще пробягат под формата на щафета класическата маратонска дистанция от 42.195 км. Постовете са разпределени последователно на 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и 7.195 километра. Дисциплината щафетен маратон е официално призната от международната федерация по лека атлетика.

Победителят от обиколката на Витоша – Христо Цветков ще бяга в един от отборите, а на старт ще застанат и много любители, представители на различни корпорации, както и на дипломатически корпус в страната. Българската армия ще проведе в рамките на състезанието своето Държавно отборно първенство, в което сега ще участват над 12 представителни отбора от различни родове войски. Малко след началото на бягането ще стартира и състезание за деца – щафета 4 х 400 метра.

Първият „Екиден маратон“ се провежда през далечната 1917 г. в Япония и от тогава набира световна популярност като достъпно и атрактивно масово спортно събитие по целия свят. Наименованието на състезанието не е случайно - думата „екиден“ се формира от две японски думи: „еки“- пост и „ден“ – предаване. Организатор на събитието е Спортен клуб „София Европа“, с подкрепата на Фондация „София - европейска столица на спорта“, Българска федерация  „Спорт за всички“, клуб “5kmrun”. Маратонът е под патронажа на Посолството на Япония в България.

