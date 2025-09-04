Радо Росенов открива българското участие на Световното по бокс

Радослав Росенов ще има честта да открие българското участие на Световното първенство по бокс в Ливърпул. 7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ ще се качи на ринга тази вечер. В категория до 60 килограма 21-годишният русенец ще се изправи срещу Довлет Муханов от Туркменистан.

Мачът е във вечерната сесия, която започва от 20:00 часа българско време. Очаква се двубоят да се проведе около 21:45, като ще може да наблюдавате сблъсъка пряко по телевизия RING.

За Радослав това ще бъде второ участие на Световно първенство за мъже. Преди две години в Узбекистан той зае пето място, достигайки на 1/4-финал.

В Ливърпул България ще бъде представена от общо 11 боксьори. Мъжкият ни национален отбор е воден от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, а треньори на жените са Борислав Георгиев и Роман Цветков.

Първите срещи на националите ни:

Севда Асенова (48 кг) – Алис Пъмфри (Англия), световна шампионка до 19 г

Венелина Поптолева (51 кг) – Макси Кльоцер (Германия), шампионка от Световна купа

Алейна Мехмед (80 кг) – Емилия Котерска (Полша)

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Мартин Молина (Испания), европейски шампион, трети от Световно първенство

Хавиер Ибаниес (55 кг) – Орландо Замора-Гарсия (САЩ)/Зафарбек Камилов (Киргизстан)

Радослав Росенов (60 кг) – Довлет Муханов (Туркменистан)

Викторио Илиев (65 кг) – Алмаз Озорбеков (Киргизстан), вицешампион на Азия до 22 г

Рами Киуан (75 кг) – Сумит (Индия)/Мохамад Ал Хюсиeн (Йордания)

Уилиам Чолов (80 кг) – Го Вакая (Япония), вицешампион от Световна купа

Семион Болдирев (85 кг) – Роберто Лици (Италия)

Йордан Морехон (+90 кг) – Данабиеке Байкевуци (Китай)