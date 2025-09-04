Ивайло Василев: Един спорен момент наклони везните

Спортист (Своге) допусна второ поредно поражение, този път от Янтра (Габрово) с 0:1. Ето как коментира срещата старши треньорът на домакините Ивайло Василев.

„Въпреки многото кадрови проблеми изиграхме много добър домакински двубой срещу стойностен противник. Янтра нямаше нито една ситуация през всичките 95 минути, докато ние бяхме солидни в защита и създадохме ситуации пред тяхната врата“, коментира наставникът пред официалния сайт на Спортист (Своге).

„Наистина тук можем да отбележим, че и късметът не бе на наша страна. През първата част имахме положение от флангова атака, при която уцелихме греда. След това дойде и спорният момент в мача, който може би наклони везните. На база на това, което видяхме и анализирахме, противниковият футболист игра с ръка в собственото си наказателно поле, но дузпа не последва“, каза още треньорът.

„Не мога и да виня някой за тяхната дузпа, защото дойде в момент, в който имахме контрол над двубоя и ситуацията бе доста нелепа, но се случват такива неща във футбола. До края на мача натиснахме противника дълбоко в неговата половина, създадохме няколко ситуации, имахме и много статични положения, но не успяхме да отбележим“, коментира Василев.

„Да, наистина сме в негативна серия от две загуби, но ако анализираме и двата мача, не бяхме надиграни по никакъв начин. Ние знаем нашите слабости, знаем възможностите си и се надиграваме с противниците, доколкото можем“, завърши треньорът.