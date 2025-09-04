Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Треньорът на Алкарас преди мача с Джокович: Не смея да кажа, че Карлос е фаворит

Треньорът на Алкарас преди мача с Джокович: Не смея да кажа, че Карлос е фаворит

  • 4 сеп 2025 | 12:38
  • 151
  • 0
Треньорът на Алкарас преди мача с Джокович: Не смея да кажа, че Карлос е фаворит

Новак Джокович срещу Карлос Алкарас. Още един сблъсък на поколенията, още една среща на големи съперници. Този път на полуфиналите на US Open. В преките двубои Джокович води срещу Алкарас с 5-3 победи. Сърбинът е спечелил и четири от последните пет срещи с испанеца. Карлитос обаче достигна до полуфиналите в Ню Йорк по впечатляващ начин, без загубен сет.

"Карлос играе зрелищно, с много самочувствие, но не смея да кажа, че е фаворит, отбеляза треньорът на младия испанец и легендарен тенисист Хуан Карлос Фереро. – Новак ще даде всичко от себе си, ще бъде много трудно."

За последно Джокович и Алкарас се срещнаха на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия тази година. Новак спечели този мач въпреки контузия.

"Това, което се случи в Австралия, беше болезнено заради начина, по който се развиха нещата, но условията тук ще бъдат различни. Там играхме през нощта, имаше по-нисък отскок на топката и това повече подхождаше на Новак", посочи Фереро.

Прочутият испанец подчерта, че неговият възпитаник в този мач няма да разчита само на физическата си подготовка.

"Винаги сме знаели, че е много добър в тениса, но психически сега е по-добър от всякога. На този турнир той показва тази последователност, няма възходи и падения и достига потенциала, който видяхме в него", заяви наставникът на Алкарас.

Двубоят между Джокович и Алкарас е насрочен за петък от 15:00 часа местно време или от 22:00 часа българско време.

