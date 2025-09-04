Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Правят турнир в памет на треньорката Йорданка Аризанова

Правят турнир в памет на треньорката Йорданка Аризанова

  • 4 сеп 2025 | 09:50
  • 208
  • 0
Правят турнир в памет на треньорката Йорданка Аризанова

Една от най-добрите жени треньори в българската атлетика Йорданка Аризанова почина в Пловдив на 7 октомври 2024-а на 76-годишна възраст. За отбелязването на годишнината на от кончината на голямата треньорка в Града под тепетата атлетически клуб „Ботев“ – Пловдив организира мемориален турнир в нейна памет.

Датата на провеждане на турнира ще бъде 5 октомври (неделя) на стадион “Пловдив“като началото ще бъде в 10:00 часа с детска атлетика.

Следват дисциплините, в които Аризанова имаше най-много успехи със своите възпитаници:

100 м – мъже и жени

200 м – мъже и жени

400 м – мъже и жени

800 м – мъже и жени

400 м с препятствия – мъже и жени

Награденият фонд във всяка една дисциплина е както следва:

1-о място: 150 лв

2-ро място: 100

3-о място: 50 лв,

а всички призьори ще получат и медали.

За повече информация и заявки за участие на:

email: stsonova@abv.bg, Светла Цонова.

В социалните мрежи дъщерята на Йорданка Ангелина написа: “Турнирът в памет на Йорданка Аризанова е искрена почит към една обичана личност не само от семейството, близките и приятелите, но и от всички, които през годините са се докоснали до нея. Невероятна треньорка оказала значително влияние върху леката атлетика с душа и обич. Този турнир не е само почит към нейния труд, всеотдайност, постоянство, доброта и постижения, но и обединява приятели, семейства, деца и състезатели, които споделят любов към дейностите, които тя ценеше и което превръща турнира в едно вълнуващо преживяване за всички присъстващи. Нека нейното положително влияние продължава да се помни, съхранява в сърцата ни и да резонира в живота ни. Очакваме Ви.“

atletikabg.com

