  Рилски елиминира Пирин Разлог за Купата на България, чака опонент от Втора лига

Рилски елиминира Пирин Разлог за Купата на България, чака опонент от Втора лига

  • 4 сеп 2025 | 09:35
  • 118
  • 0
Рилски елиминира Пирин Разлог за Купата на България, чака опонент от Втора лига

Рилски спортист (Самоков) победи Пирин (Разлог) като гост в мач от междуобластните квалификации за Купата на България в Зона Югозапад. Тимът надделя с 3:1 във визитата си на стадион „Септември“ в Разлог. Още в началото на срещата домакините излязоха напред в резултата, но 5 минути преди края на първото полувреме Венцислав Христов изравни след асистенция на Денис Зашев.

През второто полувреме „скиорите“ доминираха тотално. Наложи се обаче да изчакат до 80-ата минута, когато играч на Пирин си отбеляза автогол. В 85-ата минута Венцислав Христов оформи крайното 3:1. Асистенцията този път бе на Кристиян Бешев.

„Добра победа за нашия отбор. Шанс за изява получиха някои футболисти, които се връщаха от контузии и други, които са играли по-малко през сезона. Доволен съм от момчетата.“, сподели след двубоя старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов.

В следващия етап Рилски спортист ще срещне тим от Втора професионална лига.

„Предстои жребий, който да определи срещу кой отбор ще играем. Сега ни очакват два дни, в които да се възстановим и да се подготовим за тежкото гостуване на Оборище (Панагюрище)“, завърши Крумов.

Мачът между Оборище и Рилецо е в събота, 6-ти септември, от 17:00 часа.

