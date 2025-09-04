Александър Митрович сменя Саудитска Арабия с Катар

Сръбският нападател Александър Митрович ще напусне отбора на Ал-Хилал това лято, но все пак ще остане в Близкия изток. Най-добрият голмайстор в историята на сръбския национален отбор ще се премести от Саудитска Арабия в Катар, където ще подсили редиците на местния Ал-Раян.

Според катарските медии, преминаването на Митрович в тяхната страна вече е факт, тъй като и трите страни са постигнали споразумение за осъществяване на трансфера. Засега няма подробности относно обезщетението, което Ал-Раян ще плати на Ал-Хилал, нито за размера на заплатата на сръбския нападател в новия клуб, но новината за преминаването на Митрович в Катар силно отекна в медиите в Близкия изток.

През последните дни бившият нападател на Партизан беше свързван с няколко клуба, сред които английският първодивизионен Лийдс, турският Фенербахче, както и саудитският Неом, но по всичко личи, че най-добрата оферта е дошла от Катар. Митрович прекара последните два сезона в Ал-Хилал, за който изигра 79 мача и отбеляза 68 гола, като добави и 15 асистенции. С клуба от Рияд той спечели една титла на Саудитска Арабия, както и купата и две суперкупи на страната.