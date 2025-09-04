Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Александър Митрович сменя Саудитска Арабия с Катар

Александър Митрович сменя Саудитска Арабия с Катар

  • 4 сеп 2025 | 02:02
  • 373
  • 0
Александър Митрович сменя Саудитска Арабия с Катар

Сръбският нападател Александър Митрович ще напусне отбора на Ал-Хилал това лято, но все пак ще остане в Близкия изток. Най-добрият голмайстор в историята на сръбския национален отбор ще се премести от Саудитска Арабия в Катар, където ще подсили редиците на местния Ал-Раян.

Според катарските медии, преминаването на Митрович в тяхната страна вече е факт, тъй като и трите страни са постигнали споразумение за осъществяване на трансфера. Засега няма подробности относно обезщетението, което Ал-Раян ще плати на Ал-Хилал, нито за размера на заплатата на сръбския нападател в новия клуб, но новината за преминаването на Митрович в Катар силно отекна в медиите в Близкия изток.

През последните дни бившият нападател на Партизан беше свързван с няколко клуба, сред които английският първодивизионен Лийдс, турският Фенербахче, както и саудитският Неом, но по всичко личи, че най-добрата оферта е дошла от Катар. Митрович прекара последните два сезона в Ал-Хилал, за който изигра 79 мача и отбеляза 68 гола, като добави и 15 асистенции. С клуба от Рияд той спечели една титла на Саудитска Арабия, както и купата и две суперкупи на страната.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Белгия има нов капитан

Белгия има нов капитан

  • 3 сеп 2025 | 21:27
  • 1522
  • 0
Нагелсман за целите на Германия и трансферите на Виртц и Волтемаде

Нагелсман за целите на Германия и трансферите на Виртц и Волтемаде

  • 3 сеп 2025 | 20:38
  • 2991
  • 0
Бивш играч на Ман Юнайтед прие да играе за националния отбор на Конго

Бивш играч на Ман Юнайтед прие да играе за националния отбор на Конго

  • 3 сеп 2025 | 19:53
  • 3199
  • 0
В Тернана очакват много от български талант

В Тернана очакват много от български талант

  • 3 сеп 2025 | 18:46
  • 1740
  • 1
Атлетик Билбао даде официалната си гледна точка за проваления трансфер на Лапорт

Атлетик Билбао даде официалната си гледна точка за проваления трансфер на Лапорт

  • 3 сеп 2025 | 18:41
  • 1903
  • 0
Трент: Напускането на Ливърпул бе сред най-трудните ми решения, но Реал е огромно предизвикателство

Трент: Напускането на Ливърпул бе сред най-трудните ми решения, но Реал е огромно предизвикателство

  • 3 сеп 2025 | 18:34
  • 2702
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 20196
  • 65
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

  • 3 сеп 2025 | 18:30
  • 14683
  • 7
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 27079
  • 9
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 13115
  • 15
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 11456
  • 5
Ден 11 на US Open: Анисимова спря Швьонтек

Ден 11 на US Open: Анисимова спря Швьонтек

  • 4 сеп 2025 | 02:02
  • 17374
  • 0