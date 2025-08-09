Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Една от големите трансферни бомби със закъснител това лято най-накрая избухна! Дарвин Нунес вече е футболист на Ал-Хилал, като информацията бе съобщена лично от арабския клуб.

Welcome to the squad, Darwin 🤩 pic.twitter.com/hZmRkLSuYH — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Уругваецът е второто голямо име, което напуска Ливъпул през това лято след Луис Диас, като към него имаше интересе от Саудитска Арабия още по време на зимния трансферен период. Тогава английските шампиони отхвърлиха оферта от над 70 млн евро, отправена от Ал-Насър.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Нунес остана на "Анфийлд" и вдигна титлата в Премиър лийг, която бе първа за мърсисайдци от 2020 г. и първа за самия него, след като се присъедини към отбора от града на Бийтълс през 2022 г. За трите си години с "червената" фланелка той записа общо 143 мача, в които отбеляза 40 гола и освен трофея в английския елит, той вдигна още Къмюнити шийлд (2022) и Карабао Къп (2024), като единствено не успя да стъпи на върха в Европа.

Every Darwin Nunez goal for the Reds 🫶⚽ pic.twitter.com/i8S3BcCAQT — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

С мърсисайдци Нунес стигна по веднъж до 1/8-финалите и 1/4-финалите в Шампионската лига, както и един път до 1/4-финалите в Лига Европа.

A celebration we will get very used to 😎🔥 pic.twitter.com/PsQNLY1pxz — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Сега уругваецът преминава в тима, воден от Симоне Индзаги за 53 млн евро.

🚨🇸🇦 Official, exclusive story confirmed. Darwin Nunez joins Al Hilal on three year deal from Liverpool.



Liverpool receive €53m plus add-ons. Top signing wanted by Simone Inzaghi. pic.twitter.com/tkJ9SUFPO9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025

Междувременно от Ливърпул се сбогуваха с футболиста си по повече от подобаващ начин, като в часовете след обявяването на трансфера в социалните си мрежи клуба публикува редици спомени с играча и ключовите му намеси, които спомогнаха за 20-ата шампионска титла този сезон.

Liverpool FC can confirm Darwin Nunez has completed a permanent transfer to Al-Hilal, subject to international clearance.



Everybody at the club would like to thank Darwin for his contributions and wish him and his family all the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

"Всички в клуба биха искали да благодарят на Дарвин за неговия принос и да пожелаят на него и семейството му всичко най-добро за бъдещето", написаха от "червените".

Darwin’s late, great winner at Brentford ❤️ pic.twitter.com/irdDdLPXGp — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025