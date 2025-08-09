Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 4924
  • 3
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Една от големите трансферни бомби със закъснител това лято най-накрая избухна! Дарвин Нунес вече е футболист на Ал-Хилал, като информацията бе съобщена лично от арабския клуб.

Уругваецът е второто голямо име, което напуска Ливъпул през това лято след Луис Диас, като към него имаше интересе от Саудитска Арабия още по време на зимния трансферен период. Тогава английските шампиони отхвърлиха оферта от над 70 млн евро, отправена от Ал-Насър.

Нунес остана на "Анфийлд" и вдигна титлата в Премиър лийг, която бе първа за мърсисайдци от 2020 г. и първа за самия него, след като се присъедини към отбора от града на Бийтълс през 2022 г. За трите си години с "червената" фланелка той записа общо 143 мача, в които отбеляза 40 гола и освен трофея в английския елит, той вдигна още Къмюнити шийлд (2022) и Карабао Къп (2024), като единствено не успя да стъпи на върха в Европа.

С мърсисайдци Нунес стигна по веднъж до 1/8-финалите и 1/4-финалите в Шампионската лига, както и един път до 1/4-финалите в Лига Европа.

Сега уругваецът преминава в тима, воден от Симоне Индзаги за 53 млн евро.

Междувременно от Ливърпул се сбогуваха с футболиста си по повече от подобаващ начин, като в часовете след обявяването на трансфера в социалните си мрежи клуба публикува редици спомени с играча и ключовите му намеси, които спомогнаха за 20-ата шампионска титла този сезон.

"Всички в клуба биха искали да благодарят на Дарвин за неговия принос и да пожелаят на него и семейството му всичко най-добро за бъдещето", написаха от "червените".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

  • 9 авг 2025 | 19:14
  • 8997
  • 2
Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига

Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига

  • 9 авг 2025 | 18:45
  • 941
  • 0
Борнемут веднага намери заместник на Забарний

Борнемут веднага намери заместник на Забарний

  • 9 авг 2025 | 18:38
  • 1596
  • 0
Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

Ангел Бастунов откри сезона в Португалия с гол

  • 9 авг 2025 | 18:27
  • 4406
  • 3
Втората оферта на Нюкасъл за Малик Тиау е успешна

Втората оферта на Нюкасъл за Малик Тиау е успешна

  • 9 авг 2025 | 18:12
  • 7596
  • 1
Уест Хам привлече вратар за 20 милиона

Уест Хам привлече вратар за 20 милиона

  • 9 авг 2025 | 18:07
  • 1971
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 24891
  • 99
Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 99698
  • 765
Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

Керкез: Нямаме лидер, само Бусато е малко! Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки от четири мача

  • 9 авг 2025 | 21:32
  • 18096
  • 74
Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

Резултати след първата порция мачове от третия кръг във Втора лига

  • 9 авг 2025 | 22:00
  • 37986
  • 8
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 20235
  • 30