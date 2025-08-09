Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Една от големите трансферни бомби със закъснител това лято най-накрая избухна! Дарвин Нунес вече е футболист на Ал-Хилал, като информацията бе съобщена лично от арабския клуб.
Уругваецът е второто голямо име, което напуска Ливъпул през това лято след Луис Диас, като към него имаше интересе от Саудитска Арабия още по време на зимния трансферен период. Тогава английските шампиони отхвърлиха оферта от над 70 млн евро, отправена от Ал-Насър.
Нунес остана на "Анфийлд" и вдигна титлата в Премиър лийг, която бе първа за мърсисайдци от 2020 г. и първа за самия него, след като се присъедини към отбора от града на Бийтълс през 2022 г. За трите си години с "червената" фланелка той записа общо 143 мача, в които отбеляза 40 гола и освен трофея в английския елит, той вдигна още Къмюнити шийлд (2022) и Карабао Къп (2024), като единствено не успя да стъпи на върха в Европа.
С мърсисайдци Нунес стигна по веднъж до 1/8-финалите и 1/4-финалите в Шампионската лига, както и един път до 1/4-финалите в Лига Европа.
Сега уругваецът преминава в тима, воден от Симоне Индзаги за 53 млн евро.
Междувременно от Ливърпул се сбогуваха с футболиста си по повече от подобаващ начин, като в часовете след обявяването на трансфера в социалните си мрежи клуба публикува редици спомени с играча и ключовите му намеси, които спомогнаха за 20-ата шампионска титла този сезон.
"Всички в клуба биха искали да благодарят на Дарвин за неговия принос и да пожелаят на него и семейството му всичко най-добро за бъдещето", написаха от "червените".