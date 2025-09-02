Бундеслигата не успя да увеличи приходите си от маркетинг в чужбина

Популярни
  • 2 сеп 2025 | 12:54
  • 233
  • 0
Германската футболна лига не е успяла да увеличи приходите си от маркетинг в чужбина за новия сезон, като генерираните 218 милиона евро възлизат на същата сума като от сезон 2024/2025, съобщава агенция ДПА.

Последните сделки, включително във Великобритания и Япония, са сключени малко преди началото на кампанията 2025/2026. Общите международни приходи, включително спонсорството, са около 302 милиона евро.

Клубовете от Бундеслигата се надяваха на повече приходи от международни права, тъй като преди коронавируса чуждестранният маркетинг достигаше 275 милиона евро. Цифрата е намаляла с около 100 милиона евро по време на пандемията, но оттогава отново се е увеличила, преди растежът изглежда да спре.

"Това определено е област за растеж, в която ние, като Бундеслига, имаме място за подобрение", коментира наскоро пред ДПА управляващият директор на Борусия (Дортмунд) Карстен Крамер.

Приходите от международен маркетинг на Бундеслигата са на трето място сред най-добрите европейски футболни лиги, около една десета от това, което генерира доминиращата английска Висша лига, и една трета от приходите на испанската Ла Лига в тази област.

"На много международни пазари конкуренцията се засилва за това кои медийни права се считат за съществени и на някои от тези пазари ние сме по-скоро в ролята на претендент", каза управляващият директор на Германската футболна лига Щефан Меркел

Междувременно приходите от права на местно ниво са се увеличили леко с 2% до 1,121 милиарда на сезон в периода 2025-2029.

