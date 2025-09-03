Популярни
Луис де ла Фуенте застава пред българските медии преди България - Испания
  • 3 сеп 2025 | 17:48
  • 159
  • 0
България ще участва със седем състезатели на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки в Братислава (Словакия) от 4 до 7 септември.

В състава на националния отбор са включени Стилиян Гушков (категория до 66 кг), Иво Димитров и Виктор Скерлев (73), Емил Вълчев (81), София Рангелова (48), Снежана Граматикова (57) и Надие Жаафар (70).

Треньори на тима са Ганчо Дойков и Свилен Скерлев.

На Европейската купа за младежи и девойки в Скопие през август Рангелова и Граматикова спечелиха сребърни медали, а Жаафар се окичи с бронз, а месец по-рано Скерлев стана вицешампион на състезание от същия ранг в Прага.

Президентът на БФДжудо Румен Стоилов обяви, че всеки завършил в топ 7 ще участва на Световния шампионат в Перу през 2026 година.

