България ще участва със седем състезатели на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки

България ще участва със седем състезатели на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки в Братислава (Словакия) от 4 до 7 септември.



В състава на националния отбор са включени Стилиян Гушков (категория до 66 кг), Иво Димитров и Виктор Скерлев (73), Емил Вълчев (81), София Рангелова (48), Снежана Граматикова (57) и Надие Жаафар (70).

Треньори на тима са Ганчо Дойков и Свилен Скерлев.



На Европейската купа за младежи и девойки в Скопие през август Рангелова и Граматикова спечелиха сребърни медали, а Жаафар се окичи с бронз, а месец по-рано Скерлев стана вицешампион на състезание от същия ранг в Прага.



Президентът на БФДжудо Румен Стоилов обяви, че всеки завършил в топ 7 ще участва на Световния шампионат в Перу през 2026 година.