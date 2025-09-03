Никола Вучевич спира с националния отбор на Черна гора

Звездата на Черна гора Никола Вучелич обяви оттеглянето си от националния отбор след загубата от Великобритания на ЕвроБаскет днес, която сложи край на участието на тима на шампионата.
“Гадно е да завърша кариерата си в националния тим по такъв начин. Искаше ми се много да бях играл още мачове в Рига, но нещата са такива каквито са”, сподели ветеранът, като благодари на треньорите и съотборниците си в националния тим, както и на феновете.
Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет
За 5 срещи в турнира навършващият 35 години през октомври център на Чикаго Булс записа средно по 20.8 точки, 11.6 борби и 4.4 асистенции.
С националния отбор на Черна гора центърът игра на европейските първенства през 2011, 2013, 2017 и 2025 година, както и на световните първенства през 2019 и 2023 година.
Снимки: Imago