Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Луис де ла Фуенте застава пред българските медии преди България - Испания
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Никола Вучевич спира с националния отбор на Черна гора

Никола Вучевич спира с националния отбор на Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 17:43
  • 187
  • 0
Никола Вучевич спира с националния отбор на Черна гора

Звездата на Черна гора Никола Вучелич обяви оттеглянето си от националния отбор след загубата от Великобритания на ЕвроБаскет днес, която сложи край на участието на тима на шампионата.

“Гадно е да завърша кариерата си в националния тим по такъв начин. Искаше ми се много да бях играл още мачове в Рига, но нещата са такива каквито са”, сподели ветеранът, като благодари на треньорите и съотборниците си в националния тим, както и на феновете.

Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет
Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет

За 5 срещи в турнира навършващият 35 години през октомври център на Чикаго Булс записа средно по 20.8 точки, 11.6 борби и 4.4 асистенции.

С националния отбор на Черна гора центърът игра на европейските първенства през 2011, 2013, 2017 и 2025 година, както и на световните първенства през 2019 и 2023 година. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет

Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет

  • 3 сеп 2025 | 15:54
  • 538
  • 0
Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 3 сеп 2025 | 16:50
  • 11821
  • 0
Златка Маданкова: Предстои ни надлъгване в битката за върха

Златка Маданкова: Предстои ни надлъгване в битката за върха

  • 3 сеп 2025 | 12:32
  • 510
  • 1
Балкан пристига с шумна агитка в "Арена София" за мача с Апоел Тел Авив

Балкан пристига с шумна агитка в "Арена София" за мача с Апоел Тел Авив

  • 3 сеп 2025 | 11:24
  • 4843
  • 1
Гергана Маданкова: Стартираме мотивирани, готови сме за нови победи и приключения

Гергана Маданкова: Стартираме мотивирани, готови сме за нови победи и приключения

  • 3 сеп 2025 | 09:43
  • 860
  • 1
Италия излъга Испания

Италия излъга Испания

  • 3 сеп 2025 | 00:24
  • 2412
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 5192
  • 17
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 2536
  • 1
Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 17:30
  • 1228
  • 0
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 2114
  • 0
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 9443
  • 0
Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 3 сеп 2025 | 16:50
  • 11821
  • 0