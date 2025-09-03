Новата атлетическа писта в Самоков беше инспектирана от кмета на града

Вчера кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова направиха оглед на ремонта на лекоатлетическата писта на стадион “Искър“. В края на миналата седмица бяха нанесени “финалните щрихи“ – с разчертаването на коридорите пистата придоби своя завършен вид. Огледът на общинското ръководство имаше за цел да се уточнят последните довършителни дейности, сред които поставянето на нова входна врата към стадиона и запръстяване пред скамейките за оформяне на терена.

Проектът за ремонт и модернизация се реализира със средства от Фонда за общински инвестиции към МРРБ.

В рамките на дейностите:

- бяха ремонтирани коридорите и подменена изцяло компрометираната настилка със съвременна асфалтова основа и покритие от синтетичен каучук;

- изградиха се съоръжения за дълъг и троен скок, висок и овчарски скок, както и водно препятствие;

- в южния сектор бяха изградени бетонови кръгове за хвърляне на гюле и диск.

- Предстоят последни довършителни работи, след които съоръжението ще бъде официално открито. Очаква се това да се случи в края на септември.

Лекоатлетическата писта вече е едно истинско спортно бижу – модерна база, отговаряща на международните стандарти, където ще се подготвят бъдещите шампиони на Самоков и България!