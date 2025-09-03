Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Луис де ла Фуенте и Алваро Мората застават пред българските медии преди България - Испания
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Новата атлетическа писта в Самоков беше инспектирана от кмета на града

Новата атлетическа писта в Самоков беше инспектирана от кмета на града

  • 3 сеп 2025 | 17:19
  • 544
  • 0
Новата атлетическа писта в Самоков беше инспектирана от кмета на града

Вчера кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова направиха оглед на ремонта на лекоатлетическата писта на стадион “Искър“. В края на миналата седмица бяха нанесени “финалните щрихи“ – с разчертаването на коридорите пистата придоби своя завършен вид. Огледът на общинското ръководство имаше за цел да се уточнят последните довършителни дейности, сред които поставянето на нова входна врата към стадиона и запръстяване пред скамейките за оформяне на терена.

Проектът за ремонт и модернизация се реализира със средства от Фонда за общински инвестиции към МРРБ.

В рамките на дейностите:

- бяха ремонтирани коридорите и подменена изцяло компрометираната настилка със съвременна асфалтова основа и покритие от синтетичен каучук;

- изградиха се съоръжения за дълъг и троен скок, висок и овчарски скок, както и водно препятствие;

- в южния сектор бяха изградени бетонови кръгове за хвърляне на гюле и диск.

- Предстоят последни довършителни работи, след които съоръжението ще бъде официално открито. Очаква се това да се случи в края на септември.

Лекоатлетическата писта вече е едно истинско спортно бижу – модерна база, отговаряща на международните стандарти, където ще се подготвят бъдещите шампиони на Самоков и България!

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кодъри се цели в световното злато в овчарския скок

Кодъри се цели в световното злато в овчарския скок

  • 3 сеп 2025 | 15:22
  • 307
  • 0
49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

  • 3 сеп 2025 | 14:54
  • 1993
  • 0
Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

  • 3 сеп 2025 | 14:40
  • 329
  • 0
Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

  • 3 сеп 2025 | 13:29
  • 1033
  • 0
Япония обяви състав от 80 атлети за Световното в Токио

Япония обяви състав от 80 атлети за Световното в Токио

  • 3 сеп 2025 | 13:18
  • 728
  • 0
Шабан Мустафа спечели още една световна титла при ветераните

Шабан Мустафа спечели още една световна титла при ветераните

  • 3 сеп 2025 | 13:06
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 5157
  • 17
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 2515
  • 1
Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 17:30
  • 1189
  • 0
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 1984
  • 0
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 9416
  • 0
Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 3 сеп 2025 | 16:50
  • 11815
  • 0