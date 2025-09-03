Япония обърна Нидерландия и е на полуфинал на Мондиал 2025

Женският национален отбор на Япония се класира на полуфинал на световно първенство след 15-годишна пауза.

Воденият от турският специалист Ферхат Акбаш тим на Страната на Изгряващото слънце е първият отбор полуфиналист на Мондиал 2025, след като обърна Нидерландия с 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12) в 1/4-финал, изигран в Банкок.

Япония бе в четворката през 2010 година, когато спечели бронзовите медали. В последните няколко издания японките завършиха съответно на 5, 6 и 7-о място.

Нидерландските националки, които поведоха с 2:1 гейма, пък записват едно от най-добрите си класирания, попадайки в топ 8 на надпреварата. Най-доброто им класиране е от 2018 г., когато са четвърти.

На полуфиналите японките очакват победителя от двойката САЩ - Турция.

Двата отбора си размениха по два гейма, след което мачът влезе в тайбрек.

Там "лалетата" поведоха с 5:2, но впоследствие бяха настигнати от съперника. Азиатките влязоха в серия и направиха обрат (13:11) и спечелиха гейма с 15:12.

Най-резултатна бе Юкико Уада с 27 точки (4 аса).

Маю Ишикава добави 25 (1 ас, 2 блока).

За Нидерландия Елес Дамбринк реализира 19 точки (2 блока), с 18 точки приключи Елин Тимерман (2 аса, 6 блока).