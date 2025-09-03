Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Победа за Кръстенова и загуба за Каратанчева в Сърбия

  • 3 сеп 2025 | 16:01
  • 226
  • 0
Българката Галена Кръстенова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара

  18-годишната квалификантка се наложи над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Елена Милутинович с 6:0, 6:3 и записа трето поредна победа след двата си успеха в пресявките на надпреварата.

Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне номер 2 Драгиня Вукович (Сърбия).

Друга българка - Алекса Каратанчева, отпадна на старта след поражение с 5:7, 1:6 от представителката на домакините Дуня Марич, също получила "уайлд кард".

За втория кръг поединично вчера се класира и Юлия Стаматова.

