Диа Евтимова с експресна победа в Кайзери

  • 3 сеп 2025 | 15:37
Българката Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 7 Евтимова спечели убедително срещу 19-годишната тийнейджърка Доминика Подхайецка (Полша) с 6:3, 6:1 за 79 минути.

38-годишната българка поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втория взе първите четири гейма и до края нямаше проблеми.

За място на четвъртфиналите тя ще играе утре срещу 18-годишната Адриана Ткаченко (Украйна).

В надпреварата на двойки Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия) са водачки в схемата и започват директно от четвъртфиналите срещу рускините Анастасия Аралова и София Демент.

