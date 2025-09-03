Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кодъри се цели в световното злато в овчарския скок

Кодъри се цели в световното злато в овчарския скок

  • 3 сеп 2025 | 15:22
  • 238
  • 0
Кодъри се цели в световното злато в овчарския скок

Моли Кодъри от Корнуол ще бъде представителката на Великобритания в овчарския скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което започва следващата събота (13 септември). 25-годишната Кодъри ще участва на втория си планетарен форум, след като преди две години завърши пета в Будапеща, Унгария.

Тя спечели световната титла в зала в Глазгоу през 2024 г., както и бронзов медал на Европейското първенство в Рим (Италия). Въпреки това, тя преживя олимпийско разочарование в Париж миналото лято, като не успя да достигне до финала след три неуспешни опита на 4.55 метра.

Кодъри обаче влиза в състезанието в добра форма, след като по-рано тази година завърши четвърта на Световното първенство в зала в Нанкин, Китай, и зае второ място на турнира от Диамантената лига в Брюксел през август, отстъпвайки единствено на двукратната световна шампионка Кейти Мун от САЩ.

Пред репортери в Белгия тя заяви, че се намира в добро състояние: "Сезонът беше малко труден, имах няколко възхода и падения, така че е хубаво, че сега навлизам във форма.“

На въпрос дали се чувства готова да се бори за световното злато, тя добави: "Толкова съм готова и затова всъщност днес се чувствам доста разочарована – но не мисля, че това е лоша емоция. Знам, че мога повече и просто трябва да го покажа, а това е добра позиция.

Миналата година научих толкова много. Отивам на Световното с различна перспектива в сравнение с Олимпиадата и мисля, че това вероятно е за добро.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

  • 3 сеп 2025 | 14:54
  • 1737
  • 0
Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

Шампионите Кацберг, Роджърс, Ароп и Лепаж повеждат канадския отбор за Токио

  • 3 сеп 2025 | 14:40
  • 268
  • 0
Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

  • 3 сеп 2025 | 13:29
  • 876
  • 0
Япония обяви състав от 80 атлети за Световното в Токио

Япония обяви състав от 80 атлети за Световното в Токио

  • 3 сеп 2025 | 13:18
  • 638
  • 0
Шабан Мустафа спечели още една световна титла при ветераните

Шабан Мустафа спечели още една световна титла при ветераните

  • 3 сеп 2025 | 13:06
  • 703
  • 0
Европейската атлетика също призна Георги Павлов

Европейската атлетика също призна Георги Павлов

  • 3 сеп 2025 | 10:48
  • 1174
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 16:15
  • 827
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 13388
  • 12
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 7380
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 9942
  • 8
Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 10848
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 26841
  • 13