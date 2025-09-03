Кодъри се цели в световното злато в овчарския скок

Моли Кодъри от Корнуол ще бъде представителката на Великобритания в овчарския скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което започва следващата събота (13 септември). 25-годишната Кодъри ще участва на втория си планетарен форум, след като преди две години завърши пета в Будапеща, Унгария.

Тя спечели световната титла в зала в Глазгоу през 2024 г., както и бронзов медал на Европейското първенство в Рим (Италия). Въпреки това, тя преживя олимпийско разочарование в Париж миналото лято, като не успя да достигне до финала след три неуспешни опита на 4.55 метра.

Кодъри обаче влиза в състезанието в добра форма, след като по-рано тази година завърши четвърта на Световното първенство в зала в Нанкин, Китай, и зае второ място на турнира от Диамантената лига в Брюксел през август, отстъпвайки единствено на двукратната световна шампионка Кейти Мун от САЩ.

Пред репортери в Белгия тя заяви, че се намира в добро състояние: "Сезонът беше малко труден, имах няколко възхода и падения, така че е хубаво, че сега навлизам във форма.“

На въпрос дали се чувства готова да се бори за световното злато, тя добави: "Толкова съм готова и затова всъщност днес се чувствам доста разочарована – но не мисля, че това е лоша емоция. Знам, че мога повече и просто трябва да го покажа, а това е добра позиция.

Миналата година научих толкова много. Отивам на Световното с различна перспектива в сравнение с Олимпиадата и мисля, че това вероятно е за добро.“

Снимки: Gettyimages