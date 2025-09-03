Maчът с Реал Мадрид предизвика скандал с капитана на Майорка

Гостуването на Майорка на "Бернабеу" срещу Реал Мадрид предизвика неочакван трус в тима от Балеарските острови. Става дума за това, че капитанът на тима Даниел Родригес се е ядосал, че не е играл в срещата, като след това написа в социалните мрежи нападки към треньора на отбора Ягоба Арасате. Това пък предизвика бързата реакция на Майорка, като клубът обяви, че отнема капитанската му лента и го отстранява от отбора, като спира да плаща и заплатата му.

Опитният офанзивен халф остана на пейката в мача срещу "лос бланкос", загубен след обрат с 1:2, като така и не се появи в игра. След срещата футболистът първо публикува съобщение в своя Инстаграм, което беше изтълкувано като нападка към треньора Ягоба Арасате. По-късно пък Родригес написа, че не разбира защо младият му съотборник Ян Виргили се е появил в игра вместо него.

„Разбирам и дълбоко уважавам, че решенията кой да играе са изцяло и единствено на треньора. Те са негова отговорност и винаги съм ги приемал. Това, което не мога да приема, е липсата на уважение към ангажираността и отдадеността. Боли ме, че току-що пристигнал играч, само с една тренировка, получава възможност да играе преди съотборници, които от години защитаваме тази фланелка с пот и себераздаване, поставяйки винаги клуба над всичко. Дано Ян успее тук и всички заедно да му помогнем. Но подобно нещо изпраща ужасно послание към съблекалнята: няма значение работата, отдадеността или лоялността. Това е, което ме ядоса“, написа Родригес.

„Нека бъде ясно: това е клубът на живота ми. Винаги съм давал и ще давам всичко от себе си за тази фланелка. Моля само да се уважава същата тази ангажираност. В събота това уважение липсваше. Пътувах с вълнението на децата си да видят баща си да играе на „Бернабеу“. Важен урок и съвет за тях: никога не очаквайте нищо от никого, особено в днешно време, когато меритокрацията, културата и уважението към труда блестят с отсъствието си. Жертвайте се за мечтите си, дори да ви поставят камъни по пътя, и винаги вярвайте в себе си. Нещата се печелят, не се подаряват“, добави играчът в социалните мрежи.

По този повод Майорка излезе с кратко официално съобщение за решението си: "Футболен клуб Майорка обявява, че Дани Родригес е отстранен от работа и заплата. Клубът също така го лиши от капитанската лента с незабавен ефект".

37-годишният Дани Родригес играе за Майорка от 2018 г., като има цели 282 мача, 32 гола и 39 асистенции за тима.

