  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Българските бойци обещават екшън в ринга на SENSHI 28

Българските бойци обещават екшън в ринга на SENSHI 28

  3 сеп 2025 | 15:04
Голямото бойно събитие с тежък Grand Prix турнир ще разтърси морската столица Варна на 13 септември 2025 г. За първи път в България ще станем свидетели на епични сблъсъци в категория над 95 кг. Битките ще определят кой е най-добрият атлет на тежката дивизията от 8 професионални бойци.

В рамките на международната галавечер SENSHI 28 Grand Prix феновете на бойните спортове ще се насладят на още три професионални супер битки, в които на плажната арена ще се изявят трима уважавани и талантливи български бойци - Драгомир Петров, Константин Стойков и Валери Атанасов.

Очакван реванш срещу румънеца Мариан Лaпушнеану ще получи Драгомир Петров на плажната арена на SENSHI 28 в категория до 70 кг по правилата KWU FULL CONTACT. Предишната им среща беше на SENSHI 20. Петров е известен роден боец с над 30 постижения на професионалния ринг, четирикратен шампион по кикбокс на България и европейски шампион на SENSHI до 70 кг. за 2023 и 2024 г. Има забележителните 16 участия с 12 победи на SENSHI до момента.

ММА звездата на Варна Валери Атанасов за втори път ще се бие на ринга на SENSHI в мач по правилата KWU OPEN срещу опитния бразилски боец Мигел Порто. Има в актива си до момента една победа от SENSHI 19. Той е многократен шампион на България по ММА, спечели 2 място на европейското първенство на IMMAF през 2016 г. Записал е победи и в други професионални български вериги.

21-годишният варненски кикбоксьор Константин Стойков е подготвил нови техники в бойния си арсенал и обещава голямо зрелище на публиката в родния си град. Той е 11-кратен шампион по кикбокс на България и с две блестящи победи на SENSHI от своите две участия досега. При последната си изява за веригата Стойков победи Валентин Кнау на галата SENSHI 25. За предстоящата си десета професионална среща Стойков е амбициран не само даспечели двубоя си срещу Петрос Натан де Фрейтас до 75 кг по правилата KWU FULL CONTACT, но и да обере овациите на публиката и да си заслужи следващата покана за изява на SENSHI.

“За мен лично SENSHI е една от най-добрите вериги в Европа. А аз се стремя да правя все по-хубаво представяне на ринга, да доминирам и да спечеля мястото си сред малцината избрани български бойци“, сподели наскоро той в интервю в “Sportal Fight Club”.

